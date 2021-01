Celý program 63. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl odtajní pořadatelé výjimečně až na konci března. Předprodej vstupenek nezačne první březnovou středu, ale až v polovině dubna.

„Program máme kompletně připravený, otázkou však je, zda jej budeme moci celý realizovat,“ sdělil umělecký ředitel festivalu Vojtěch Stříteský. Důvodem obav je trvající pandemie onemocnění covid-19. „Necháme plynout čas, události a očkování,“ podotkl Stříteský. Pořadatelé i tak ale mají nachystaný program festivalu v plném rozsahu. „Případně ho budeme operativně upravovat podle podmínek,“ dodal umělecký ředitel.

VÝROČÍ



Na 63. ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl si návštěvníci připomenou jedno důležité výročí. V červnu totiž uplyne 75 let od prvních Hudebních slavností v Litomyšli, které daly vzniknout festivalu Smetanova Litomyšl. V roce 1946 v Litomyšli vystoupila Česká filharmonie s dirigentem Rafaelem Kubelíkem a stihla odehrát několik koncertů. Letos zazní na zámeckém nádvoří i skladba Bedřicha Smetany D-dur, která byla před 75 lety tou první.

Na vládní opatření stejně tak reagovali pořadatelé Smetanovy Litomyšle i vloni a nakonec se uskutečnila komorní forma 62. ročníku festivalu. V připravovaném programu letošního festivalu je opět řada účinkujících ze zahraničí. A právě ti nemohli v minulém roce do Litomyšle přijet. Je otázka, zda to bude možné letos. Pořadatelé mimo jiné plánují představení se španělským souborem, který má na programu odložený pořad Carmen ve víru flamenca. Přijet má i soubor z Moskvy, slovinský vokální ansámbl nebo irská kapela. Otazníky ale visí i nad českými pořady. Vládní opatření kvůli covidu se totiž dotýkají také českých divadel. V současné době nemohou umělci zkoušet. Premiéru má mít na festivalu v Litomyšli mimo jiné opera Hubička od Bedřicha Smetany. Pokud nestihnou soubory představení nazkoušet, pořadatelé nevylučují, že budou muset udělat v programu změny.

Právě proto pořadatelé odložili zveřejnění programu 63. ročníku Smetanovy Litomyšle. Představí ho až 29. března na tiskové konferenci v pražském Rudolfinu. Předprodej vstupenek má začít ve středu 14. dubna.

Smetanova Litomyšl by měla mít v nabídce 44 pořadů s nejlepšími tuzemskými, ale i zahraničními umělci. Hlavním tématem dramaturgie jsou Klíče od domova, jako symbol možnosti návratu, ukotvení k jistotám a pevnému zázemí. Volně navazuje na loňské téma Múza naděje, které se tak mimořádně trefilo do pocitů, které všichni na počátku léta prožívali. „Jsme připraveni začátek festivalu případně posunout až do července. Myslím, že jsme v roce 2020 dokázali, že umíme improvizovat a najít řešení každého problému. Věříme proto, že Smetanova Litomyšl v roce 2021 bude,“ ubezpečil ředitel festivalu Jan Pikna. O případné on-line verzi festivalu pořadatelé neuvažují.