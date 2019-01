Pardubice -František je děvkař. Tak zní název nového filmu mladého režiséra Jana Prušinovského, který je též autorem námětu a scénáře.

Hlavním hrdinou příběhu je František (Josef Polášek), psychiatr s vlastní ordinací, jenž má doma velmi tolerantní a trpělivou manželku Elišku (Ela Lehotská). Ani ta však nedokáže věčně trpět jeho velkou slabost pro ženy, kvůli které František přijde nejen o ní, ale také o práci. Když Eliška vymění svého muže za jeho bývalého pacienta Viktora Outratu (Martin Pechlát), přestěhuje se nenapravitelný sukničkář zpátky k mamince (Zdena Hadrbolcová). Ta žije ve svém vlastním světě a v podstatě je ráda, že se zase může o Františka starat tak jako dříve. To ale nemůže vystát on. A Františkovi pro změnu nedokáže odpustit jeho bratr Miloš (Leoš Noha), jemuž František kdysi přebral jeho devítiměsíční známost. Na silný nátlak matky ale Miloš souhlasí s tím, že Františka zaměstná jako instruktora v jeho autoškole.

Bojí se hlavně o to, aby mu František nesváděl studentky, k čemuž ostatně také dojde především zásluhou mladé, pohledné Natálie Holoubkové (Petra Nesvačilová).

Miloš už si však nevšimne toho, že mu jeho koketní žena Peggy (Marika Procházková) „zanáší“ s jeho zaměstnancem Jardou Kopeckým (Petr Čtvrtníček, který je až překvapivě umírněný ve svých tradičních grimasách)…

„Role zemitého Miloše se mi hrála úplně sama,“ řekl při pardubické premiéře snímku v multikině CineStar Leoš Noha. „Svou podstatou je mi bližší spíše František. Postava Miloše pro mě byla vlastně protiúkolem,“ usmál se rodák z Ústí nad Labem, kde působil v tamním Činoherním studiu.

„Nic podobného jako Milošovi se mi nikdy nestalo, ale kdyby náhodou, tak vzhledem k tomu, že nemám žádnou autoškolu, musel bych bratra nechat zaměstnat maximálně jako kulisáka v divadle,“ poznamenal herec, který je od roku 2005 členem pražského Divadla Na zábradlí.

„Myslím, že se Honzovi Prušinovskému podařilo napsat velmi pěkný příběh, a to se ještě některé zajímavé scény musely vypustit,“ prozradil Leoš Noha, jemuž se v souvislosti s Pardubicemi vybaví především perník a Velká pardubická. „Jednou jsem tu byl na přísaze mému kamarádovi, ale to už je řada let. Jediné, co si z toho pamatuji, je, že jsme se hrozně opili a dělali nepřístojnosti i na přísaze,“ zavzpomínal filmový bratr „děvkaře“ Františka.

Ženu hlavního hrdiny Elišku ztělesnila Ela Lehotská. „Když jsem se na tuto roli připravovala, dlouho jsem přemýšlela, jaké by to bylo partneřit s mužem, jako je František. Mám pocit, že mezi ním a Eliškou byl velmi silný vztah. Ale jednoho dne člověk musí říct dost, aby ten druhý mohl dospět. A pokud to neudělá, trošku ho nenakopne, tak to nemusí dobře dopadnout,“ pravila Ela Lehotská, které se na scénáři líbilo, že měl hlavu a patu a také dobré dialogy.

„Byl to čistý příběh, který si nehrál na žádné umění, ale měl krásné postavy. Navíc mě moc potěšilo, že jsem si mohla střihnout nějakou větší roli,“ podotkla rodačka z Bratislavy, jež má za sebou angažmá v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, HaDivadle v Brně a hostování v pražském Divadle Na zábradlí.

Ve filmu pro ni bylo nejtěžší zažít si svou postavu a především ustát skutečné těhotenství, které však korespondovalo i s tím filmovým. „Nejprve jsem se smála tomu, co mi osud nachystal. Tím, že se největší pozornost strhla na skutečné těhotenství, samotné natáčení byla takřka procházka růžovým sadem. Hlavní bylo nezačít blinkat,“ svěřila se Ela Lehotská.

„Pokud je ale člověku špatně a má pracovat, tak na nějaké problémy většinou rychle zapomene. To je jako v divad〜le, kdy člověk pomalu nevyleze na jeviště, jak je nemocný, ale tam nějakým zázrakem ožije a po představení zase zjistí, jak mu je zle,“ líčila herečka, která prý z Pardubic znala jen vlakové nádraží.

„Nikdy předtím jsem tu nehrála v divadle, ani nehostovala. Proto jsem byla moc ráda, že jsem mohla alespoň na chviličku přijet. Doufám, že se sem někdy zase vrátím,“ sdělila jedna z hlavních protagonistek oddechového filmu, který tak příjemně plyne i díky skvěle zvolené muzice a velmi dobrým hereckým výkonům.