Polička – Zemi mají zbídačenou dvěma revolucemi během pouhých třech let. Netuší, co jim přinese budoucnost. Vědí jen to, že kulturou a pantomimou obzvlášť mohou dát najevo témata, která je trápí a že chtějí předávat poselství.

Soubor El-Ghabba sbírá v Poličce zkušenosti a jednou třeba vystoupí na domácím festivalu. | Foto: Nina Zardalishvili

Do Poličky a především do Evropy ho umělci z egyptského souboru El-Ghabba přijeli rozdávat vůbec poprvé. „Je skvělé, že máme v zemi tak talentované mladé lidi. Právě na jejich příkladu můžete vidět nový Egypt. Snažíme se podporovat cesty mladých souborů do zahraničí, aby se s novými myšlenkami vrátili zpět a ovlivňovali to, co se děje doma v Egyptě," uvedl zástupce velvyslance arabské egyptské republiky Khaled Abdelrahman Hassan. Sám chtěl vidět, jaký prožitek předávají jeho mladí krajané lidem. A nezastírá ani to, že v Česku hledají inspiraci. „V Egyptě máme jednoho opravdu slavného mima Ahmada Nabbila. Ale není sám. Je důležité, že El-Ghabba vystupuje právě tady. Chceme klást větší důraz na pantomimu. Rádi bychom totiž také v Egyptě založil vlastní festival," řekl zástupce velvyslance. Khaled Abdelrahman Hassan. Egypťané by tím chtěli pozvednout znovu hrdost celého národa. Věří, že do země s proslulými vodními dýmkami, by pantomimou přilákali další turisty.

„Říká se nám Hollywood Východu a přirozeně máme smysl pro humor. Proto velmi snadno umíme situace převést do skečů v každodenním životě. To je součást našeho charakteru," dodal.