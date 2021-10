Podívejte se ve fotogalerii na pět let starý ročník festivalu z roku 2016

Vstupenky si mohou návštěvníci nyní zakoupit přes on- line vstupenkový systém Tylova domu a v Informačním centru Polička. Během festivalu budou zbývající vstupenky v prodeji hodinu před konáním akce.

Jazzmani opět zavítají do Poličky na festival. | Foto: Jaroslav Mareš.

/FOTOGALERIE Z FESTIVALU Z ROKU 2016/ Prodej vstupenek na Polička Jazz Festival odstartoval. V těchto dnech začal předprodej vstupenek na 24. ročník Polička Jazz Festivalu. Uskuteční se od 17. do 20. listopadu v Tylově domě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.