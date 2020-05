„Za zvláštních hygienických podmínek bude expozice moravskotřebovského muzea přístupná veřejnosti. Rouška je povinností,“ informovalo vedení muzea.

Otevřeno bude každý den kromě pondělí. Od úterý do pátku bude otevírací doba od 9 od 12 hodin a od 13 do 16.30 hodin. V sobotu a neděli bude muzeum přístupné od 13 do 16 hodin.