V těchto dnech je mimo jiné hotová nabídka divadelního abonentního cyklu Jaro 2021. Původně měla být v únoru uvedena proslulá tragikomedie Kočičí hra maďarského dramatika Istvana Örkenyho s Jitkou Smutnou a Zorou Valchařovou-Poulovou v rolích stárnoucích sester Erži a Gízy, jejichž život dělí železná opona.

„Protože stále platí vládní nařízení o uzavření kulturních zařízení, musíme tuto hru přesunout do náhradního termínu. Pravděpodobně to bude až v červnu. Přesné datum zveřejníme co nejdříve,“ uvedl ředitel Tylova domu Petr Cuper. Druhé divadelní představení je plánované na březen. Jedná se o hru Odvolání od amerického dramatika Billa C. Davise. Divákům se představí v roli kněze Farleyho herec Miroslav Táborský, který je zároveň i režisérem představení. Roli rebelujícího studenta katolického semináře zahraje Filip Cíl.

Třetí divadelní hrou v rámci jarního abonmá bude legendární komedie Pension pro svobodné pány. V hlavních rolích se představí Patrik Děrgel a Lukáš Příkazký, hru režíroval Jaromír Dulava. Inscenace bude uvedena buď v dubnu, nebo květnu. „Přesné datum zatím bohužel vzhledem k plánování termínů u jednotlivých herců neznáme. O termínu uvedení divadelní hry budeme co nejdříve informovat, stejně tak o zahájení prodeje abonentek,“ dodal Cuper.