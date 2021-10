Přes 60 centimetrů na výšku a skoro 36 centimetrů na šířku. To je kniha Satanu od Josefa Váchala. Obsahuje báseň italského básníka Giosué Carducciho, který v 19. století získal Nobelovu cenu za literaturu. Satan je v díle symbolem pokroku, přírody a pozemské radosti. Ve své době kniha společnost šokovala a vyvolala pobouření. „Autor se opírá do církve a morálky té doby. Lidé volali po svobodnějším životě,“ vysvětlila kurátorka z litomyšlského muzea Hana Klimešová. Pro knihu vymyslel Váchal vlastní písmo Ďas, vybavil ji ilustracemi a je celá vytištěná na ručním papíru z prášilské papírny.

Kniha je vázaná v červené juchtě, což je vyčiněná hovězí kůže. A i styl vazby odborníkům jasně říká, že ji vázal osobně Josef Váchal. Jde o jednu ze dvou knih, které sám vázal. Satanu byla vyrobena v sedmnácti exemplářích, jeden z nich je nyní v Litomyšli. „Jsme schopni dohledat jen dvanáct knih. Dvě se nacházejí v zahraničí. Většina dochovaná v Čechách je ve státních institucích, Památníku národního písemnictví, Národním muzeu nebo Galerii hlavního města Prahy, a samozřejmě v soukromých sbírkách,“ uvedla Klimešová.

Jde o jedno z mistrovských děl Váchala a není vůbec snadné a levné takovou knihu získat. I proto trvalo litomyšlskému muzeu dva roky, než se podařilo koupi domluvit. „Pro muzeum je těžké něco zakoupit, protože Josef Váchal se prodává především v aukcích, na které my nedosáhneme. I odhad na Satanu byl o 100 tisíc vyšší, než je výsledná cena,“ podotkla kurátorka.

V muzeu příští rok

Knihu, kterou lidé uvidí v Portmoneu příští rok, prodala muzeu Jitka Trmalová, dcera sběratele, právníka a antikváře Viléma Trmala. Po jeho smrti v roce 2013 zdědila rozsáhlou sbírku Váchalových děl. Není to ale tak, že by cenné dědictví rozprodávala. Sbírka Viléma Trmala čítá asi 150 věcí, obrazy, grafiky, knihy. „Josef Váchal byl otcovou vášní. Patřil mezi největší sběratele Váchala v České republice. I mě Váchal zajímá, není to moje vášeň, ale cítím zodpovědnost i radost tu sbírku mít. Pro mě je Portmoneum ideální nový domov pro Váchala,“ řekla Trmalová.

Zájemců o Satanu bylo více a soukromníci by za knihu dali i více peněz. „Není to jediná věc, co jsem prodala. Sbírku ovšem nerozprodávám. Záleží mi na tom, kdo tu věc bude mít,“ dodala Trmalová.

Podle správce Trmalovy sbírky Pavla Hájka je důležité, aby byl zachován odkaz Váchala. „Řekli jsme si, že by měla sbírka sloužit a není naším cílem vše někam jen uložit, aby to nikdo neviděl. Hledali jsme ideálního člověka nebo instituci. Nešlo nám o peníze,“ řekl Hájek.

Satanu si dcera sběratele Trmala cení na půl milionu korun. Kraj získal na nákup unikátní knihy grant ministerstva kultury, který pokryje 70 procent nákladů, zbytek doplatí Pardubický kraj ze svého rozpočtu. „Je třeba říci, že díla Josefa Váchala v této kategorii jsou ještě daleko dražší. Šumava umírající a romantická byla nejdražší kniha vydražená na české aukci, a to za tři miliony. Krvavý román, to je podobná suma,“ sdělil ředitel Regionálního muzea v Litomyšli René Klimeš.

Dílo Josefa Váchala je dnes velmi ceněné. A není to náhoda. „Hodně tomu v 90. letech pomohl nakladatel Ladislav Horáček, když Váchala pro lidi objevil. Lidé ho hledali, někteří mu ani nerozuměli, ale bylo to moderní, rostla poptávka a s tím i cena. Každopádně jde o velmi kvalitní věci. Josef Váchal nelitoval peněz za papír, barvy, kůži. Tím jsou knihy drahé samy o sobě,“ uzavřela Klimešová.

Exemplář Satanu s pořadovým číslem 2 uvidí lidé příští rok od června do září na výstavě Portmoneana – Váchaliana, kde budou i další akvizice za posledních asi 20 let, které se váží k Josefu Portmanovi, Josefu Váchalovi a Portmoneu.