Poličská premiéra filmu o Bohuslavu Martinů se blíží. Uskuteční se 26. října v 19 hodin v Tylově domě v Poličce. Nový snímek režiséra Jakuba Sommera vychází ze stejnojmenné knihy skladatelovy manželky Můj život s Bohuslavem Martinů. Slavnostní poličská premiéra filmu se uskuteční za účasti tvůrců a herců. Film je poctou skladateli k 130. výročí jeho narození.

Trailer k filmu Můj život s Bohuslavem Martinů | Video: Česká televize

„O Bohuslavu Martinů bylo již natočeno mnoho dokumentárních filmů. Proto jsem si říkal, že aby to mělo smysl, bude potřeba to pojmout jinak, více moderně. Tvar, který jsme natočili, je spíše takové doku-drama. To znamená, že podle skutečných událostí rekonstruujeme různé situace z jeho života," vysvětluje režisér Jakub Sommer formu.