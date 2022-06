Co na sebe na "Smetanku"?



Ačkoli se zvyklosti časem proměňují a nejsou na celém světě stejné, na Smetanově Litomyšli je stále zvykem na pořady klasické hudby volit formální oděv, tedy večerní společenský. To znamená pro pány tmavý oblek s košilí a kravatou, pro dámy šaty či sukni délky minimálně pod kolena nebo společenský kostým. Muži samozřejmě uzavřenou obuv, polobotky, dámy to mají s volbou obuvi poněkud komplikovanější. K formálnímu oděvu jistě patří lodičky, prakticky celá Litomyšl je ale vydlážděná historickou dlažbou se širokými mezerami, zámecká nádvoří jsou vysypána štěrkem. Pokud možno je tedy třeba se vyvarovat tenkých, vysokých jehlových podpatků.



Rodinné a přesahové pořady

Na rodinné pořady, koncerty s přesahem do jiných žánrů, odpolední pořady pro mládež a podobné nejsou požadavky na dress code až tak striktní. Nikdy však nelze zvolit krátké kalhoty, tričko a sportovní či plážovou obuv. Takto oblečený návštěvník nemusí být do hlediště vůbec vpuštěn.

Celým festivalem se prolíná verš básníka Jana Skácela „A znovu láska…“. Láska měla být východiskem z „covidové“ doby. Trefila se ale i do válečné situace na Ukrajině. „Snažili jsme se program koncipovat z děl, která jsou povzbudivá a radostná a která přinášejí, kromě poznání, také naději. Vedle závažných děl tentokrát uvádíme i větší množství skladeb lidem blízkých, oblíbených,“ uvedl dramaturg festivalu Vojtěch Stříteský.

Populární Čajkovského klavírní koncert b moll zahraje patnáctiletý virtuóz Ryan Martin Bradshaw. Diváci se mohou těšit na Händelovo slavné oratorium Mesiáš nebo Sólo pro 100 smyčců, v němž se na jednom pódiu spojí sekce tři filharmonií. Hradišťan Jiřího Pavlici s orchestrem FOK připravuje koncert ke 100. výročí narození Jana Skácela. Strhující rytmy flamenca přiveze španělský soubor z Andalusie, jižní temperament patří i k uruguayskému basbarytonistovi Erwinu Schrottovi, kterého lidé uvidí na galakoncertu.

Už jen dny zbývají do rekonstrukce litomyšlského zámku a i to se odrazilo na letošním festivalu. „Z důvodu chystané rekonstrukce zámku jsme pro letošek museli upustit od velkých operních představení. Částečně je nahrazují galakoncerty všech tří našich národních divadel. Na zámku v Nových Hradech ale budeme uvádět Vivaldiho operní dílo Il Farnace, ve Smetanově domě nové nastudování komorní opery Lenky Nota a Olgy Sommerové Jsem kněžna bláznů o osudu Boženy Němcové a též Kučerovu Perníkovou chaloupku pro nejmenší posluchače,“ dodal Stříteský.

Nejen oprava zámku ovlivnila festival. Covidová pandemie zcela proměnila způsob nákupu vstupenek. „Mívali jsme většinu pořadů vyprodaných dlouho dopředu. Letos tomu tak není, prodej se začíná zvedat až s blížícím se začátkem festivalu. Výhodou je, že nákup vstupenek je pohodlný, bez stresů a technických výpadků. Zájemci mají letos mnohem větší šanci dostat se i na jindy rychle vyprodané typy pořadů,“ sdělil ředitel festivalu Jan Pikna. V současné době tak lidé ještě seženou vstupenky na zahajovací koncert, Sólo pro 100 smyčců, koncert Hradišťanu nebo Carmen ve víru flamenca.

Paradoxně je tentokrát větší zájem o dražší sektory v hledišti, neměl by tak festivalu hrozit velký finanční propad, i kdyby návštěvnost nedosáhla obvyklých 95 procent. Na pokrytí více než padesátimilionového rozpočtu se výnos ze vstupného podílí jednou třetinou. Třetinu tvoří dotace z veřejných zdrojů a zbývající třetinu dary sponzorů a mecenášů.

