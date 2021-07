Během 63. ročníku s mottem Klíče od domova bylo odehráno 30 pořadů hlavního programu a do prodeje uvolněno zhruba 13 500 vstupenek. Z nich se prodalo asi 12 700 lístků, což je krásných 94 procent. K tomu se připojily Festivalové zahrady a Smetanova výtvarná Litomyšl.

Pořadatelé doufají, že 64. ročník už covid neovlivní. „Pevně doufáme, že v roce 2022 se už bude moci uskutečnit festival v takovém rozsahu, na jaký byli naši návštěvníci zvyklí až do roku 2019,“ říká umělecký ředitel festivalu Vojtěch Stříteský.

Příští rok začne festival 9. června. Na slavnostním zahajovacím koncertu vystoupí Slovenská filharmonie a festival vyvrcholí v neděli 3. července tradičním Velkým finále, které nese mírně záhadný podtitul Hrom do police! V pětadvaceti dnech je v plánu na pět desítek představení a koncertů, přičemž mottem bude název jedné ze sbírek Jana Skácela, od jehož narození uplyne 100 let – …A znovu láska. „Takové téma s sebou přirozeně nese obrovskou spoustu dramaturgických možností a my je možná ještě překvapivě rozvineme. Mohu prozradit, že nás čekají například nové operní inscenace Prodané nevěsty, Dvou vdov i nesmrtelné příběhy Verdiho Otella a Massenetovy Manon,“ uvedl Vojtěch Stříteský. S Jiřím Pavlicou chystají pořadatelé pro Hradišťan, orchestr FOK a smíšený sbor pořad …A znovu láska a konečně snad diváci uvidí již dvakrát odloženou flamencovou Carmen. V roce 80. výročí premiéry by měla zaznít Šostakovičova Leningradská, dále pak Čajkovského Pátá, monumentální Alpská Richarda Strausse a v úvodu Novosvětská.

Z instrumentálních koncertů se mohou návštěvníci těšit na Brahmsův 1. klavírní koncert v podání Lukáše Vondráčka nebo neméně slavný Koncert pro housle a orchestr Ericha Wolfganga Korngolda. V piaristickém kostele by měl být zaznít Händelův Mesiáš, od jehož dublinské premiéry uplyne 280 let.