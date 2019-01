Východní Čechy - Přehled akcí v Pardubickém a Královehradeckém kraji 5. - 6. června.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Sylva Horáková

Svitavsko - Dobrodružné putování Poličkou

Polička – Čas pro neobyčejné zážitky nastane v rodišti slavného skladatele v sobotu. Jedenáctý ročník večerního putování Poličkou začne v 19 hodin a potrvá do pozdního večera. V Centru Bohuslava Martinů si budou moci lidé vyzvednout programy s mapkou. A pak se stačí již jen vydat vstříc dobrodružství. Na dvorku poličské knihovny čeká na návštěvníky dobré víno a hudba se špetkou poezie. Zajímavý program pro děti i dospělé ale nachystaly na tento večer i další organizace ve městě.

Moravská Třebová – Místní Junák pořádá pro veřejnost v neděli 6. června již desátý ročník cyklistické akce „Cesta na severozápad“. Akci přichystali především pro děti. Zúčastnit se mohou ale i ostatní, kteří chtějí vyrazit do přírody mezi Moravskou Třebovou a Hřebečským hřebenem. Pořadatelé přichystali 12 až 14kilometrový okruh, který začíná u hasičské zbrojnice v Udánkách. Od devíti hodin účastníci vyrazí na trať na kole převážně po zpevněných cestách. Na traťových kontrolách se budou moci zapojit do plnění různých nenáročných a zábavných úkolů.

Litomyšl – V zámeckém informačním centru se o víkendu uskuteční netradiční vernisáž. Nepůjde o výstavu nějakého významného malíře, ale díla to budou také cenná. „V sobotu 5. června v 16 hodin proběhne v íčku vernisáž prací malých pacientů hospitalizovaných na ORL, neurologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové a dětském oddělení Litomyšlské nemocnice. Akce má název Barevná paleta melodií aneb Malování z postýlky,“ přiblížil expozici Adrián Nemšovský, tiskový mluvčí Litomyšlské nemocnice. V doprovodném programu se účastníci vernisáže mohou těšit na vystoupení kouzelníka a zpívání. Výstava potrvá do 5. července. Na projektu mimo jiné spolupracovala i Jana Příhodová, patronka Nadačního fondu „Novorozenec“ při Fakultní nemocnice Hradec Králové, která je držitelkou ocenění „Velké srdce“ za charitativní projekty v České republice.

Orlickoústecko - Přehlídka dechovek s vůní myslivecké kuchyně

Řetůvka – Pro příznivce dechové hudby se v sobotu od 14 hodin koná „2. Přehlídka dechových hudeb Řetůvka 2010“. V areálu u myslivecké chaty v Řetůvce zahraje Choceňačka, Litomyšlská jedenáctka – BEKRAS a Řetůvanka. Programem bude provázet a zpívat Ivana Slabáková z Moravanky. O přestávkách ji vystřídá Libor Pantůček, známý imitátor a humorista. Protože je areál částečně zastřešený, bude se přehlídka konat za každého počasí. Připravena je skvělá myslivecká kuchyně a domácí koláče.

Hylváty – V ulici U Rybníčku 67 v Hylvátech se v pátek od 14 hodin koná Skautský den plný her, úkolů, zábavy a smíchu. Chybět nebude skautská tržnice s originálními výrobky, prezentace oddílu a samozřejmě čerstvě opečené párky s možností posezení u ohně. Akce se koná na podporu snahy skautů o zavedení topení do klubovny a zlepšení podmínek v zázemí ústeckých skautek a skautů. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek bude použit jako základ na opravy klubovny.

Chrudimsko - Pohádkový víkend patří dětem

Chrudim - Na chrudimském Resselově náměstí se v rámci sobotního Pohádkového dne představí dopoledne od 8.30 nejmenší účinkující ze zdejších mateřských škol, kteří postupně odehrají celou řadu pohádkových představení. Akce se zúčastní i chrudimský Mama klub s tvořivou dílnou. „Od 8 do 15 hodin také hostí Park Republiky indiánskou vesnici o. s. Palučiny. V Parku Republiky bude ve 14 hodin k vidění i pohádka s názvem Polízanice malé čarodějnice (Divadlo Tramtárie Olomouc),“ říká vedoucí infocentra Simona Klasová. Další dění pro naše nejmenší připravil DDM Chrudim – Pohádkový park. Bude probíhat od 15 hodin v Městském parku. Na stejném místě zde v 17 hodin zahraje Divadlo Tramtárie Olomouc pohádku O pračlovíčkovi.

Kočí - Pohádkový les Generali čeká na cestě V Hájku na děti i v Kočí v sobotu mezi 13. a 17. hodinou. Organizátorem akce je Generali pojišťovna. K vidění tu bude malování na obličej, skákací hrad, dětská mini zoo, ukázky kynologického výcviku psů, vystoupení orientální tanečnice s ohněm a hady, občerstvení.

Medlešice - V neděli pořádá akci Zámecké radovánky aneb Země skřítků a strašidel M-klub Medlešice. „Program se bude konat na obvyklém místě – tedy v zámeckém parku v Medlešicích. Začne ve 14 hodin,“ zve Simona Klasová. Přivítají vás zámecké trhy, atrakce pro děti, vystoupení skupiny historického šermu, ozdobné tetování, skákací hrad.

Slatiňany – V areálu Domova sociálních služeb Slatiňany se koná v sobotu Den otevřených dveří, jehož slavnostní zahájení je připraveno na 13. hodinu. V programu se představí například taneční kroužek Step, chybět nebude ani taneční vystoupení SMT Skuteč nebo chrudimské ZUŠ. Zazpívají rovněž členové pěveckého kroužku DSS Slatiňany, zatančí Vysočan Hlinsko či slatiňanští Formani. Pozvání přijala i talentovaná zpěvačka Leona Šenková a řada dalších hostů. Vystoupí tak například i Bedňáci nebo hudební skupina Markýz John. Chybět nebudou ani soutěže pro děti či skákací hrad.



Heřmanův Městec, Chrudim - Příznivci nablýskaných amerických vozů Cruisers si přijdou na své v sobotu na Resselově náměstí. V době od 14 do 16 hodin zde učiní zastávku několik desítek vozů, aby si je zájemci mohli prohlédnout. Dostaveníčko proběhne v rámci akce Lucky Cruisers Weekend, který se koná od 4. do 6. června na Konopáči u Heřmanova Městce.



Přestavlky – V sobotu se v Přestavlkách u Hrochova Týnce uskuteční závody motocyklů československé výroby 50 ccm včetně s názvem Zlatý píst. Trasa povede od startu v Trojovicích u obecního úřadu přes Hrochův Týnec a Nabočany letiště zpět do Trojovic. Jedná se o vytrvalostní závod. Zábava pro děti i rodiče bude zajištěna.

Pardubicko - Čachtická paní na Kunětické hoře

Kunětická hora – V sobotu ožije Kunětická hora divadelním vystoupením. V premiéře zde herci Východočeského divadla zahrají Čachtickou paní! Začátek představení je ve 20.30. Repríza je následující den.

Pardubice – V pátek čeká Pardubice Pernštýnská noc. Pernštýnské náměstí a nově i Zámek ožijí staročeským jarmarkem spojeným. Jako každý rok se před půlnocí rozezpívá Zelená brána. O půlnoci se přesune zpívání do Atria radnice, kde zazní písně na dobrou noc.

Pardubice – V sobotu je na dostihovém závodišti již tradiční dětský Superden. Začátek je v 10 hodin. Kromě soutěží se lidé mohou těšit také na zpěvačku Inku Rybářovou, skupinu Maxim Turbulenc či 5 Angels. Mimo to návštěvníky čekají Komedianti na káře, šermíři, skákací, hrady, taneční skupiny či v neposlední řadě zoo koutek.

Rychnovsko - Dobruška zve na Zahradní divadelní slavnosti

Týniště nad Orlicí – V pátek i v sobotu se na Tyršově náměstí od 18 hodin koná 15. Swingový festival Jardy Marčíka 2010. Vystoupí například Jana Koubková Quartet, Mladý týnišťský big band se svými hosty, Martin Růža, L.Armstrong revival, TOP DREAM Company s Vojtou Dykem a Ondřejem Rumlem a mnozí další.

Dobruška – V rámci Zahradních divadelních slavností 2010 se v pátek od 19 hodin můžete těšit na tragickou operu aneb Commedia dell´arte Don Giovanni v podání Studia dell´arte České Budějovice. V sobotu vás také od 19 hodin čeká hororově – komická divadelní road-movie o cestě ze života do smrti Fitzli Putzli v podání Geisslers Hofcomoedieanten Kuks. Obě představení se konají a Archlebových sadech a v případě velmi nepříznivého počasí se odehrají v sále kulturního domu.

Solnice – V sobotu od 6.30 hodin se sportovní nadšenci mohou těšit na pěší túru Solnická solná stezka. Trasy jsou vhodné nejen pro dospělé, ale i pro děti. Start je od Společenského domu. Vstupné je pro děti 10 korun a pro dospělé 30 korun.

Vamberk – V městském klubu Sokolovna se v neděli od 19.30 hodin představí Divadlo na Fidlovačce ve francouzské komedii o zápletech Blboun /Georges Feydeau/. Zábavný kolotoč pikantních nedorozumění a ztřeštěných záměn roztáčí Tomáš Töpfer jako donchuán Pontignac.

Královéhradecko - Trampové si společně zanotují

Hradec Králové – Milovníci lidových tradic si mohou tento víkend užít krojů i dechové muziky. V sobotu totiž začíná Folklorní festival Pardubice – Hradec králové. Program na hradeckém Masarykově náměstí startuje v devět hodin ráno, končí se o půl páté večer. Připravena je přehlídka folklorních souborů, včetně slavnostního průvodu v krojích, jarmark lidové tvorby a uměleckých řemesel. V Klicperově divadle začíná od sedmi večer scénický pořad, další program je i v Pileticích na Šrámkově statku.

Pamětník – Už osmý ročník festivalu trampské a country hudby se chystá v obci Pamětník u Chlumce nad Cidlinou na tento víkend. Začíná se už v pátek navečer, k tanci i poslechu zahrají například kapely Fox, Severka, Western country song, Honza Bican a Sešlí přátelé a další. Program pokračuje v sobotu od 11 hodin a končí se v noci.

Hradec Králové – Milovníci trampských písniček si přijdou na své. Bratři Jan a František Nedvědovi zavítají v sobotu večer do hradecké country restaurace U Letců. Začíná se deset minut před půl devátou večer.

Trutnovsko - Hudba bude znít pod širým nebem i v kostele

Trutnov – V rámci projektu „3x trutnovská muzika“, který je součástí oslav 650. výročí města, se uskuteční v pátek od 14 hodin promenádní koncert městské dechové hudby Krakonoška. Začne ve 14 hodin na náměstí.

Trutnov – Občanské sdružení Regio musici pořádá v neděli koncert v rámci Trutnovského varhanního festivalu. V kostele Narození Panny Marie zahraje od 20 hodin Martin Matyska na varhany a Radomír Matyska na sopransaxofon.

Úpice – V přírodním areálu Dlouhé záhony začne v sobotu od 16 hodin oslava 120. výročí Městské hudby Úpice, která zde vystoupí se svými zpěváky a sólisty. V programu jsou však i další soubory. Například taneční skupina Refflexive dance group a tanečnice z Ballare ze Rtyně z Podkrkonoší, tanečnice ZUŠ A.M. Buxton Úpice. Hlavním hostem odpoledne bude skupina Fleret s Jarmilou Šulákovou. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v Divadle Aloise Jiráska.

Jičínsko - Svátek luk: poustevník uvaří pokrmy z rostlin

Markvartice – V Markvarticích u Sobotky se koná jedenáctý ročník svátku květnatých luk Česká květnice, a to od pátku do neděle vždy od 9 do 16 hodin. Na pozemcích budou komentované vyjížďky okolo rozkvetlých políček lučních květin, léčivých bylin a květnatých luk založených z výsevu. V chalupě můžete zhlédnout aranžmá z lučního kvítí Když kancelář rozkvete. Nebude chybět tradiční semínkový krámek.

V sobotu navíc bude od 10 do 14 hodin radit bylinář Pavel Váňa. Po celou sobotu bude připravovat poustevník Vojtěch pokrmy přímo z různých druhů rostlin. V neděli jste zváni na vyjížďky vyhlídkovým povozem do Sluneční keltské svatyně.

Hořice – Patnáctá zahradní slavnost se koná tuto sobotu v lomu u sv. Josefa v Hořicích. Na programu jsou hudební i divadelní představení.

Radim – V sobotu se konají Radimské slavnosti u příležitosti 650. výročí první zmínky o vsi. Oslavy proběhnou na hřišti u školy a v dalších místech obce od 9 hodin.

Po celý den budete mít možnost si prohlédnout výstavy historických fotografií i grafických listů, navštívit jarmark s ukázkami řemeslných prací, zhlédnout vystavenou hasicí techniku, čtyřkolky, obdivovat auta Trabiclubu a nová osobní auta. Dopoledne bude nejen pro děti připravena poznávací trasa po památkách v obci, bude sehrán mistrovský zápas mužů ve volejbale a exhibiční zápas v malé kopané. Od 14 hodin začne kulturní program, který zakončí ohňostroj.

Náchodsko - Sezona festivalů začíná pro příznivce punku i divadla

Velký Dřevíč – První červnovou sobotu se na místním koupališti uskuteční hudební Ska-Punk festival. Jako první v 17 hodin vystoupí kapela MPÚ z Nového Města nad Metují (experimentální punk), další se postupně představí skupiny Groteska ze Dvora Králové, českoskalická Jo!Ska (vesnický ska-punk), Benjaming Band z Petříkovic (family gang z českého Skotska) a pardubický Volant. Závěr obstará kapela Rizikové Pracoviště ze Žernova s pořádným svižným punkem. Tak tohle všechno vás čeká na první akci sezony ve Velkém Dřevíči a nemusíte se ani bát špatného počasí, neboť areál je částečně zastřešen.

Náchod – Deset deka festival je název nově vzniklého festivalu, který by v červnu neměl uniknout milovníkům divadla. Jako první se v sobotu v 15 hodin na prostranství za Déčkem představí barokní komedie Fitzli Putzli v podání herců divadelního souboru Geisslers Hofcomoedianten z Kuksu.

Josefov – Pevnost 2010 je dalším hudebním festivalem, který se na Náchodsku tento víkend uskuteční. V areálu Ravelinu 13 (bývalý autopark) tuto sobotu vystoupí finalista Česko Slovenské SuperStar Jan Bendig a dále kapely Aleš Brichta Trio, Soumrak, Komunál, Škwor a Idmi Band. Začátek koncertu je ve 14 hodin.

Česká Skalice – V rámci akce „Chodíme celý rok“ pořádá Klub českých turistů Hrot Česká Skalice ve spolupráci s místní TJ Sokol dálkový pochod s cyklotrasami s názvem Barunka – krajem spisovatelky Boženy Němcové. Prezence letošního 20. ročníku proběhne v sobotu od 6 do 10 hodin u sokolovny v České Skalici. Připraveny jsou trasy 16, 25, 35 a 50 km. Cíl je v místě startu nebo v restauraci Sokolovna.