„Případ byl překvalifikován na vraždu až na konci přípravného řízení. Nejsou důkazy, které by prokázaly vraždu, nebyly produkovány v přípravném řízení, ani v hlavním líčení. Státní zástupkyně je povinna prokázat vinu mého klienta, této povinnosti ale plně nedostála. Není ani pravdou, že by jeho výpověď byla rozporná a vykazovala rozpory, jak uvedla státní zástupkyně v závěrečné řeči,“ uvedl obhájce Pavel Novotný.

Obžalovaným Pavlovi J. a Alexandru G. hrozí výjimečné tresty ve výši 25 až 30 let. Obhájce obžalovaného Pavla J. ale v závěrečné řeči navrhl trest za zbavení osobní svobody okolo šesti let. Obhájkyně druhého obžalovaného Alexandra G. Alena Podhorná se drží trestní sazby za zbavení osobní svobody a usmrcení z nedbalosti, kde se trestní sazba pohybuje jen okolo osmi až šestnácti let.

Pavel J. se opakovaně přiznal pouze k odvezení poškozeného z Drnholce na jižní Moravě do Lubné, kde ho měl strašit křovinořezem. Popírá i fakt, že by mladého muže křovinořezem nějak zranil. Připouští však, že ho následně převezl do Pohodlí, ale tam podle obhájce pravdivá obžaloba končí, protože následně Pavel J. měl odjet do Chrudimi k přítelkyni.

„Nic jiného nespáchal a nebylo mu to v hlavním líčení prokázáno. Je nutné zdůraznit, že výpověď spoluobžalovaného Alexandra G. je tendenční a nepravdivá, snaží se sebe vykreslit jako osobu, která plní rozkazy mého klienta. Alexandr G. dokonce v přípravném řízení obvinil Pavla J., že ho chtěl třikrát zabít. To je nepravdivé,“ doplnil Novotný.

Sporná je podle obhájce i příčina smrti poškozeného, protože znalci z oboru soudního lékařství nedokázali stanovit, jak přesně mladík zemřel. „Jednou z příčin smrti mohla být kombinace pervitinu a podaného léku Questax, který užíval Alexandr G. na spaní. Podle mého názoru o byla právě kombinace pervitinu a léku, které podal pouze Alexandr G., která zapříčinila smrt poškozeného. Proto nemůže být mému klientovi kladena za vinu smrt, když tam nebyl a pokud se v domě teoreticky nacházel, tak v jiném patře než poškozený a obžalovaný Alexandr G.,“ vysvětlil obhájce.

Obžaloba podle Novotného neusnesla důkazní břemeno a neprodukovala ani jeden důkaz. „Po vyhodnocení všech okolností je na místě závěr, že rozhodující příčinou smrti byla kombinace drog a léku. Proto je u mého klienta nutné vycházet z trestní sazby 5 až 12 let, za odpovídající trest považuji ten v polovině sazby,“ doplnil Novotný.

V závěrečné řeči svoji vinu na smrti poškozeného popřel i obžalovaný Pavel J. Podle něho se jedná o vykonstruovaný případ. „Ať jsem, jaký jsem, co jsem se během líčení dozvěděl, je na mě moc. Neplácám, co mě napadne a co mi pomůže. Pravidelně chodím ke kaplanovi, víra pro mě představuje naději. Hluboce lituji, co jsem udělal a k čemu to následně vedlo. Vždycky si budu vyčítat, že jsem se nechal ukecat, že pojedeme pro nějaký telefon. Způsobil jsem trápení moc lidem, můj trest by se měl odvíjet od mého jednání a ne trestné činnosti Saši. Nemělo by se mu věřit ani v dalších věcech. Neumím si představit, že bych obíral maso od kosti, když mám problém vytáhnout myš z pastičky,“ uvedl Pavel J. ve své závěrečné řeči.

Ta má okolo padesáti stran. Mimo jiné popřel i fakt, že by na krku nosil řetízek s křížkem, který má být vyrobený z titanové destičky, kterou měl poškozený mladík v lebce po úrazu v dětství. V závěrečné řeči zpochybnil znovu i výpověď klíčového svědka, kterému se měl ve slabé chvilce s hrůzným činem svěřit, stejně jako spoluobžalovaného Alexandra G. "Nepodařilo se nic prokázat z toho, co mi bylo kladeno za vinu," dodal Pavel J.

Zajímavostí ovšem je, že se Pavel J. obhajuje, že nic nespáchal a nemá podíl na smrti poškozeného, ale odmítl detektor lži, zatímco druhý obžalovaný s tím neměl podle jeho obhájkyně Aleny Podhorné žádný problém.

„Můj klient vypovídá stále stejně jako v přípravném řízení, tak při rekonstrukci. Nemám důvod mu nevěřit,“ podotkla obhájkyně. Soud by podle ní měl přihlédnout k polehčujícím okolnostem. „Můj klient spolupracoval s policií, dobrovolně učinil výpověď, jak se čin stal. Souhlasil s rekonstrukcí a aktivně se jí účastnil. Podle znaleckých posudků z oboru psychologie je osobou, která je schopná resocializace a není jednoznačně vyloučená,“ přiblížila Podhorná.

Hlavní líčení skončí ve čtvrtek odpoledne, kdy předseda senátu Jan Šlosar vynese v kauze, která nemá v zemi obdoby, rozsudek.

Obžalovaní Pavel J. a Alexandr G. jsou obžalovaní z únosu mladého muže z jižní Moravy, týrání v domě na Pohodlí a následně usmrcení v domě v Pohodlí. Těla se následně měli zbavit zvláště brutálním způsobem, kdy ho uvařili, ostatky vylili do pole a kosti a lebku spálili. Státní zástupkyně Lenka Faltusová žádá pro obžalované výjimečné tresty, pro Pavla J. 30 let a pro Alexandra G. 25 let.