To, že mladík měl odmalička rád koně, potvrdila i jeho maminka, která neudržela slzy při vzpomínce na syna. „Vždycky jsme spolu komunikovali a dal vědět, kde je, co dělá. I když jsem věděla, že něco ukradl, tak jsme byli v kontaktu a věděla jsem, že je v pořádku,“ uvedla matka. Její syn v poslední době, než došlo k únosu, pracoval na ranči u koní.

„S vnukem jsem měla dobrý vztah, bydlel u nás po škole. Pomáhal mi na vinohradě, okopával, byl mi oporou. Co jsem mu řekla, to udělal. Vždycky miloval koně a pak u nich taky pracoval,“ řekla babička oběti.

Na konci června roku 2022 se vrátil domů na hody a právě tam ho rodina viděla naposledy. Už tehdy se jim nezdál moc v pořádku. „Přišlo mi, že se schovává, bojí se, ale neřekl čeho. Když jsem se ptala, proč není na ranči, neodpovídal. Měla jsem pocit, že se bojí. Vůbec jsem netušila, s kým se stýká. Byl vyhublý, nekomunikoval, neřekl, co se děje. Kdyby řekl, co ho trápí, pomohli bychom mu,“ vzpomínala matka oběti.

To, co se stalo, ji trápí o to víc, že její syn málem zemřel v sedmi letech po úrazu na kole, kdy utrpěl krvácení do mozku. „Doktoři mu dávali jen malou šanci na přežití, ale dostal se z toho. Musel se vše naučit v sedmi letech znova. Jezdili jsme na rehabilitace, protože byl ochrnutý na levou stranu,“ doplnila matka.

Naposledy se jí syn ozval 15. července, kdy si napsali. Od té doby o něm už ale neslyšela. „Snažila jsem se mu dovolat, telefon byl ale nedostupný, neozval se mi, pak byl pohřešovaný. Brali mi DNA, že ho budou hledat mezi bezdomovci. Netušila jsem, co se děje. Přemýšleli jsme, kde může být, co se stalo. Pak mi oznámili, že je mrtvý. Jak někdo může být tak krutý,“ rozplakala se maminka zavražděného mladíka.

Obžalovaný Alexandr G. už při hlavním líčení v polovině dubna vyjádřil lítost nad tím, co se stalo. „Snažím se zapomenout, ale nejde to. Upřímně se chci omluvit poškozeným, vyjadřuji lítost a lituji toho, co se stalo,“ uvedl obžalovaný Alexandr G.

Přes svoji obhájkyni vzkázal omluvu rodině poškozeného mladíka. „Je to neomluvitelné jednání, klient to bere jako svoji osobní prohru. Nejednal ze své vůle, ale byl určitým způsobem donucen, aby jednal, jak jednal,“ tlumočila obhájkyně Alena Podhorná.

Svoji omluvu vzkázal rodině oběti i druhý obžalovaný Pavel J. „Chápu pozůstalé, že nemají chuť nás vidět. Tohle se nemělo stát, je to tragédie a je mi to líto i za naše rodiny,“ řekl Pavel J.

Rodina požaduje po obžalovaných náhradu nemajetkové újmy. Babička žádá 1,5 milionu korun, matka dva miliony, sestra 1,5 milionu a otec jeden milion korun.

Hlavní líčení je u Krajského soudu naplánované do konce týdne. Na řadě jsou listinné důkazy a promítání záznamu rekonstrukce. Jestli ve čtvrtek dojde na závěrečné řeči, není zatím jasné.

Obžalovaným Pavlovi J. a Alexandrovi G. za únos, týrání a vraždu hrozí 25 a 30 let ve vězení nebo výjimečný trest.