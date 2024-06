Stalo se to na lavičce autobusového nádraží na náměstí, kam usedali od rána cestující. Místo již bylo ráno podle reportéra Deníku zcela vyčištěné, hrůzný čin připomínala jen plápolající svíčka poblíž místa vraždy.

„Projížděla jsem tudy včera večer, byly tady všechny složky Integrovaného záchranného systému, na náměstí stál vrtulník. Říkala jsem si, jestli tady nebylo nějaké neštěstí, což tomu odpovídalo,“ řekla Deníku Ludmila Komoňová s tím, že vraždu nečekala. Ze začátku jí situace podle jejích slov divná nepřipadla, protože pracuje ve zdravotnictví a na podobné zásahy je zvyklá.

Obyvatelé Jevíčka se v 7 hodin a v 10 hodin podle tajemníka městského úřadu Pavla Sedláka z místního rozhlasu dozvěděli, že občanům nehrozí žádné nebezpečí a nejsou vyhlášena žádná omezení.

Přesto strach má například paní Knollová, která bude, jak sdělila Deníku, pravidelně vše zamykat. Naopak vraha na svobodě se nebojí pan Imrich. „Já bych mu jedině tak vyflákal všechny zuby, za to ,co udělal. Měla dítě, jak jsem četl na Facebooku, je to hrozné, co se děje,“ řekl.

Tajemník Sedlák je bývalý policista a brutalita činu ho v jinak klidném městečku vyhlášeném plicním sanatoriem překvapila. „Podobný čin už tu byl, ale ne v takové intenzitě,“ sdělil Sedlák.