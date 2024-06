Recidivista, narkoman a psychiatrický pacient. Jevíčkem na Svitavsku otřásla v úterý večer vražda mladé ženy přímo na autobusové zastávce na náměstí. Motivem hrůzného činu, ke kterému došlo před zraky několika lidí, měly být spory mezi partnery. Pachatel Petr G. byl 22 hodin na útěku, policie ho dopadla opilého ve středu odpoledne poblíž zoologické zahrady v Brně. Jde o čtyřiatřicetiletého devětkrát trestaného muže, který se léčil na psychiatrii.

Pátrání po podezřelém a jeho zadržení | Video: Policie ČR

Partnerské neshody stály za brutální vraždou pětatřicetileté ženy na náměstí v Jevíčku. Vražda za bílého dne se odehrála v úterý před půl sedmou na zastávce. Pachatelem je partner zavražděné ženy.

„Žena utrpěla více než dvacet bodných a bodnořezných ran na hlavě, krku, hrudníku a horních končetinách. Údery byly vedeny velkou intenzitou a v několika případech došlo i k průbodu horních končetin. Příčinou smrti bylo bodnořezné poranění krční míchy,“ sdělil šéf krajské kriminálky Milan Šimek.

Vražda v Jevíčku na náměstí. Mladá žena útok nepřežila, pachatel zadržen

Ženu napadl pomocí tlačné pěstní dýky, boxerem s prodlouženým nožem, což je podle policie velmi zákeřná zbraň. „I svědci si původně mysleli, že ji napadl jen pěstmi, až pak si všimli krvavého zranění. I přes rychlý zásah lékařů žena na místě zemřela,“ doplnil Šimek.

Útočník bezprostředně po činu z Jevíčka uprchl, zbraň nechal na místě, ale u sebe měl dvě další, jak se ukázalo později. Okamžitě se rozjelo intenzivní policejní pátrání po horké stopě.

Jevíčkem obcházel po vraždě strach, když byl vrah ještě na svobodě

„Zapojilo se přes 200 policistů, důležitou úlohu měla letecká služba z Prahy. Podezřelý si byl vědomý, že policie po něm pátrá, je mu v patách a dělal vědomě kroky, aby nebyl dopaden. Ve středu ráno přišla klíčová informace, že se muž přesunul se svým známým do Brna. Po 22 hodinách jsme ho zadrželi na zastávce městské hromadné dopravy v Brně poblíž zoologické zahrady,“ dodal Šimek. Muž se při výslechu spontánně přiznal a byl obviněný z vraždy spáchané zvláště surovým a trýznivým způsobem. Hlavním důkazem je záznam k městské kamery.

Tisková konference k vraždě v JevíčkuZdroj: Policie ČR

Pro policii nejde o neznámého člověka. Má bohatou trestní minulost a navíc ve středu po spáchání vraždy v Jevíčku se měl dostavit k Okresnímu soudu v Blansku k hlavnímu líčení, kde je obviněný z opilství a vydírání se zbraní vůči partnerce, kterou v Jevíčku ubodal.

Zdroj: Policie ČR

„Muž dlouhodobě užívá pervitin a marihuanu. Jeho příčetnost v době skutku v Jevíčku budeme zkoumat. V minulosti byl už devětkrát trestaný, a to i za násilnou trestnou činnost. Před pěti měsíci byl propuštěný z ústavního léčení a nyní se léčil ambulantně ve Svitavách na psychiatrii, kam docházel jednou měsíčně na kontroly,“ přiblížila osobu obviněného Petra G. státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Ta navrhuje pro obviněného násilníka uvalení vazby. Rozhodovat o vazbě bude Okresní soud ve Svitavách v pátek odpoledne. Důvodů pro vazbu je pro Petra G, hned několik. „Je to psychiatrický pacient a nevíme, jak by mohl reagovat, panuje obava, že by mohl opakovat trestné jednání. Současně se dosud nepodařilo vyslechnout svědky, rodinu obviněného a osoby z jeho okolí. Mohl by je ovlivňovat,“ vysvětlila Faltusová.

Brutální vražda v Jevíčku: Pachatele policisté dopadli u brněnské zoo

Násilníkovi hrozí za brutální vraždu vysoký trest. „Právní kvalifikace obvinění pro zločin vraždy zvlášť surovým způsobem není konečná. V současné době mu hrozí 15 až 20 let nebo výjimečný trest,“ sdělila Faltusová.