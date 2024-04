"Říká se mu Pavel Magor, přepíná mu to. Jednoho rána mě domlátil železnou tyčí od vysavače, dostal jsem asi 22 ran. Mlátil ženský, něco jsem viděl. Michala, Erika, což je současná přítelkyně, prostě každou přítelkyni, co měl, mlátil," popsal brutální chování Pavla J. jeho kumpán Alexandr G.

Zatímco obžalovaný Pavel J. vše popřel, čtená výpověď Alexandra G. z přípravného řízení je velmi podrobná. Přesně popsal, jak 28letého muže unesli, naložili do auta, kde ho Pavel J. mlátil a dovezli do domu svého kamaráda do Lubné, kde ho Pavel J. zranil křovinořezem a poté ho svázaného do kozelce převezli do domu na Pohodlí. Popsal osobu Pavla J. a jeho chování vůči němu i přítelkyním.

V domě na Pohodlí bydlel, aby Pavlovi pomohl s rekonstrukcí domu, stejně jako poškozený muž.

Alexandr G. je na fotografiích ve světlé košili, Pavel J. v červené

"Poškozeného jsem znal asi deset let, říkalo se mu všelijak taky Ota Kopr. Pozval jsem ho na Pohodlí, aby mi pomohl s pracemi v domě. Když chodil Pavel do práce do Vysokého Mýta do sběrných surovin, tak mu Kopr prohrabal věci v domě. Pavel mi řekl, že mu chybí nějaká tráva, marihuana. Byl si jistý, že ji vzal Ota Kopr," vypověděl Alexandr G.

Více o soudním líčení zde:

Já jsem nevraždil. Pavel J. v kauze Pohodlí rozdává u soudu úsměvy fotografům

Poškozený následně z domu na Pohodlí utekl, ale Pavel J. přes mobilní účet zjistil, kde se pohybuje. Vyjeli s Alexandrem G. na Moravu směrem na Drnholec. Našli ho druhý den poblíž vinařství, naložili ho do auta a vyjeli směrem na Litomyšl. Cestou však rozhodli, že zastaví u kamaráda v Lubné.

Hlavní líčení je naplánované na celý týden. V pondělí odpoledne je na programu výslech obžalovaného Alexandra G. V úterý pokračuje hlavní líčení výslechem svědků, ve středu pak vystoupením několika soudních znalců a ve čtvrtek promluví další svědci. Jestli v pátek padne v kauze rozsudek, není podle předsedy senátu Jana Šlosara jisté.

"Zaparkovali jsme ve stodole, aby nás nikdo neviděl. Pavel ho vzal rovnou do sklepa. Šel jsem do sklepa za dvacet minut. Rozdýchával jsem, že je kamarád ve sklepě, ještě jsem nezažil situaci, abych vezl kamaráda 150 kilometrů a někdo mu nakládal. Slyšel jsem křik Kopra. Bylo jasné, že ho Pavel mučí," doplnil Alexandr G.

Brutální mučení v Lubné vyvrcholilo použitím křovinořezu, kterým ho Pavel J. vzal po zádech a boku. Z Lubné vyrazila dvojice se zraněným mužem svázaným do kozelce a zabaleným do obalu po starém stanu do domu na Pohodlí.

Komentář státní zástupkyně Lenky Faltusové:

Zdroj: Iveta Nádvorníková

"Vyndali jsme ho z obalu, měl na sobě jen trenky a měl nějaká zranění. Přivázali jsme ho ve sklepě přes šachty, aby nám neutekl. Dostal vodu, pak jsme ho tam nechali. Šli jsme spát nahoru do baráku. Ráno jsme ho šli zkontrolovat. Kopr říkal, že ho to mrzí. Takhle tam byl asi dva dny. Dával jsem mu jíst a pít jen já. Nikdy ten pohled nezapomenu, už to nebyl on, duše odešla. Ještě tam byl takhle pár dní, už nejedl. Na nic si nestěžoval, byl jak blázen, byl mimo," popsal Alexandr G.

V tu dobu poškozenému zbývalo do konce života jen pár dní. Následně omdlel, dvojice násilníků ho sice oživila a dala mu jídlo a pití. Mladý muž byl ale ve velmi špatném stavu. Dali mu prášek na spaní Questax. Další den ráno ho však muži našli na gauči mrtvého.

"Pavel vstával a šel zkontrolovat Kopra a přišel mi oznámit, že je mrtvej. Měl nafouklé břicho, otevřené oči, ale nereagoval. Byl jsem v šoku, udělalo se mi těžko na srdci, ani jsem nemohl dýchat. Už byl studený. Nechtěli jsme volat policii, když měl na těle stopy po křovinořezu. Pavel navrhl zlikvidovat uvařením, nebyl jsem proti, nevěděl jsem, co mě čeká, ale věděl jsem, že nezůstanou důkazy," popsal Alexandr G.

Vrazi utýraného mladíka uvařili a kosti spálili. Horor v Pohodlí u Litomyšle

Hrůzný čin pokračoval, když se násilníci rozhodli, že mrtvého muže opravdu uvaří. "Pavel mi přikázal, ať přinesu končetinu, že ji uvaří v papiňáku, jestli půjde maso od kosti. Vzal jsem sekyru u kamen, usekl jsem mu nohu nad kotníkem, moc mi to nešlo, a donesl ji Pavlovi, měl připravený papiňák na vařiči. Pak naplánoval, jak Kopra uvaříme v kotli na prasata na zabíjačku. Ve slepičárně stál brutar, soud na dešťovou vodu. Do sudu jsme odnesli tělo, vařili jsme ho oblečeného hlavou dolů, trčely mu nohy. Zatopili jsme a Ota se vařil přes noc," přiblížil brutální čin Alexandr G.

Dům hrůzy v Pohodlí u Litomyšle:

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvoníková

Následně Pavel J. obral maso od kostí a roztřídil do kýblů. Spálené kosti později vysypali na polní cestu za Pohodlím, zbylé ostatky vyvezli na hnůj na pole poblíž Boru u Skutče. Všechny věci zlikvidovali pak ve sběrných surovinách. "Snažím se zapomenout ale nejde to, v noci mě chodí Ota Kopr strašit. Měl jsem strach z Pavla, viděl jsem, co dělal. Čekaly mě rány tyčí a holí, postupem času ale vidím, že jsem byl debil, že jsem to připustil," vypověděl Alexandr G. a přiznal, že má i dnes z Pavla J. strach, protože mu slíbil, že ho zabije. Svou roli podle něho v případu sehrály i drogy, které oba muži užívali, hlavně pervitin a marihuanu.

Posun v děsivé kauze. Vrahům z Pohodlí u Litomyšle hrozí až dvacet let ve vězení

Dům v Pohodlí, který patří matce obžalovaného Pavla J., je mezi místními označovaný jako dům hrůzy a stejně hovoří i státní zástupkyně. Už kriminalisté vloni v únoru uvedli, že Pavel J. kolem sebe vytvořil auru strachu a v domě panoval zvláštní režim. „V domě v Pohodlí se pohybovala různá sorta lidí, zejména takoví, kteří požívali drogy. Lze ho označit za dům hrůzy v obci Pohodlí a pravidla byla napsána na baru, který se v domě stavěl. A stavěl ho i obviněný Pavel J. Jednalo se o způsob chování, pokud se tak lidé nechovali, následoval trest,“ popsala Faltusová.

Hlavní líčení je naplánované na celý týden. V pondělí odpoledne je na programu výslech obžalovaného Alexandra G. V úterý pokračuje hlavní líčení výslechem svědků, ve středu pak vystoupením několika soudních znalců a ve čtvrtek promluví další svědci. Jestli v pátek padne v kauze rozsudek, není podle předsedy senátu Jana Šlosara jisté.