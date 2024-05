Z domu na Pohodlí se odstěhovala v roce 2015, ale často tam jezdila za synem na návštěvy. Tomu, z čeho je Pavel J. obžalovaný, nemůže dodnes uvěřit.

„Vím jen to, co jsem si přečetla v novinách, se synem jsem se o tom nebavila. K synovi mám normální vztah. Když se něco řešilo, zvýšil hlas, občas vystartuje. Když se bavíme, je normální, pokud se mu něco nelíbilo, vystartoval, ale vyříkali jsme si to a dobrý. Že by někoho uhodil, to ne,“ vypověděla matka Pavla J. u soudu.

Ví, že byl její syn obviněný ze znásilnění, ale o jiných trestech nemá ponětí. Potvrdila, že syn kouří trávu, ale o pervitinu neví. V současné době ho ve vazební věznici navštěvuje, ale o tom, z čeho je syn obžalovaný, se prý nebaví. „Neumím si představit, že by někomu něco udělal. Nemůžu tomu uvěřit. Občas zavolá, bavíme se normálně. Mám ho ráda, je to můj syn,“ dodala matka.

Dům na Pohodlí podle výpovědi navštívila krátce poté, co tam zemřel unesený mladík. Přijela tam v době, kdy probíhal velký úklid v domě. „Úklid mi byl divný, ale nepořádek tam byl. U brutaru, který jsme dříve používali při zabíjačce prasete, byl nějaký naviják, visel z okna ve střeše. Saša říkal, že uklízel sklep, že ho vyvápňuje. Vymalovali tam, pracovali na obýváku. Venku bylo auto s vozíkem a na něm naložený gauč a křeslo. Saša působil zmateně, nervózně. Myslím, že nebyl na pohodu,“ vzpomínala matka na návštěvu domu v Pohodlí koncem července roku 2022.

„Pavel má sklony každýmu půjčovat barák. Tak tady to máš,“ obrátila se svědkyně na obžalovaného.

V domě v Pohodlí se zdržovalo podle svědků hodně lidí, podle maminky obžalovaného, je tam Pavel J. bral, když neměli kde spát a bydlet. „Nelíbilo se mi, že tam bydleli další lidé, ale Pavel tvrdil, že potřebují pomoct,“ podotkla matka.

To potvrdila i další svědkyně, dlouholetá kamarádka Pavla J. „Pavel má sklony každýmu půjčovat barák. Tak tady to máš,“ obrátila se svědkyně na obžalovaného. Ani ona nemůže uvěřit, že by její kamarád spáchal něco tak hrozného. Navíc zpochybnila výpověď klíčového svědka, kterému se měl Pavel J. svěřit a který vše oznámil na polici v lednu roku 2023.

„Znám ho asi dvanáct let, nemám ho ráda, nikdy mi nebyl sympatický. Nechtěla jsem se s ním stýkat. Chce u všeho být, mám z něj špatnej pocit, nemám ho ráda. Svědčí taky proti mně, protože jsem mu nikdy neprodala pervitin. Nevím, co s ním má Pavel, ale já mu nevěřím,“ dodala svědkyně, která je v současné době ve vazbě na Pankráci za výrobu a prodej drog.

Dům v Pohodlí je podle matky obžalovaného nyní neobyvatelný. „Na mé poměry není dům obyvatelný. Když jsem ho přebrala od policie, bylo tam vše rozházené. Dalo by se tam bydlet, ale záleží na tom, jaký chce kdo komfort,“ řekla matka. Dům chtěla prodat, ale její syn je podle ní proti.

Výpovědi obou svědkyň zpochybnil druhý obžalovaný Alexandr G., který tvrdí, že svědkyně neříká pravdu a lže, že poškozeného nikdy neviděla. „Devadesát procent si vymýšlí,“ uvedl Alexandr G.

Hlavní líčení bude odpoledne pokračovat promítáním záznamu rekonstrukce z domu na Pohodlí.