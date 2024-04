Údery pěstí, kopance, svazování do kozelce nebo podávání vysokých dávek pervitinu. Možností, jaká mohla být příčina smrti mladého muže, je více. Na co skutečně v domě hrůzy na Pohodlí zemřel, se už ale nikdo nedozví.

Pachatelé tělo důkladně zlikvidovali, nenašly se ani žádné ostatky. „Nemohu se jednoznačně vyjádřit, jaká poranění poškozený utrpěl, nebo neutrpěl. Pravděpodobnou příčinu úmrtí z dostupného spisového materiálu nelze přesně určit. Ve znaleckém posudku popisuji několik možných mechanismů,“ uvedl před senátem soudu lékař Jan Rejthárek.

Agresivita a nezvládnuté emoce. Znalkyně "rozebraly" obžalované v kauze Pohodlí

Svědci i obžalovaný Alexandr G. popsali agresivní chování vůči poškozenému. Ze spisu tak vyplývá, že mladík dostal mnoho úderů pěstí do obličeje a hlavy. Ty mohly podle soudního lékaře způsobit komplikované zlomeniny obličejového skeletu nebo život ohrožující poranění lebky a krvácení do mozku. Stejně tak mladík trpěl, když mu obžalovaní uštědřili několik kopanců a ran do hrudníku, které ho mohly vážně ohrozit na životě a způsobit poškození orgánů.