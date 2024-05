U Krajského soudu v Hradci Králové v pondělí pokračuje hlavní líčení v kauze brutální vraždy mladíka v Pohodlí u Litomyšle. Předseda senátu Jan Šlosar vyslechne několik dalších svědků a také rodinu zavražděného mladíka, matku a babičku. Promítat se bude rekonstrukce trestného činu z domu v Pohodlí. Rozsudek by mohl padnout ke konci týdne.

U Krajského soudu v Hradci Králové pokračuje v pondělí líčení v kauze vraždy v Pohodlí u Litomyšle. Na lavici obžalovaných opět usednou Pavel J. a Alexandr G., kteří mají na svědomí únos, týrání a smrt mladíka z Břeclavska. Těla oběti se muži zbavili brutálním způsobem. Mladíka uvařili a ostatky vylili na pole a kosti spálili. Hrozí jím až 30 let ve vězení nebo výjimečný trest. Rozsudek padne v nejbližších dnech.

Hlavní líčení v kauze Pohodlí začalo u Krajského soudu v Hradci Králové v pondělí 15. dubna. Zatím zazněly výpovědi obou obžalovaných, znalkyň z oboru psychologie a psychiatrie. Ke slovu se dostal i soudní lékař nebo psycholog Jan Lašek, který přiblížil útrapy oběti před smrtí.

Promítal se také záznam rekonstrukce trestné činnosti z domu v Lubné, kde měli muži uneseného mladíka týrat a řezat křovinořezem. Předseda senátu Jan Šlosar vyslechl i několik svědků, kteří se buď účastnili trestné činnosti, nebo se znají s oběma obžalovanými.

Obviněný Pavel J. zpochybnil výpověď klíčového svědka, kterému se měl s otřesným činem svěřit, a nechal si předvolat další svědky. „Budou slyšeni svědci, které navrhne obžalovaný. Dojde i na promítání rekonstrukce z místa činu a budou se číst listinné materiály a důkazy ze strany obžaloby,“ nastínila program pokračování procesu státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Poslední den hlavního líčení v dubnu se k soudu dostavili i svědci z jižní Moravy, kteří se znali s obětí. Dvojice násilníků unesla mladíka z Moravy, kde pracoval na jedné vinici. Hádku viděli místní lidé a upozornili následně policii. Tak se mladý muž dostal mezi pohřešované osoby.

„Byl to kluk z vesnice, odkud pocházím. Viděl jsem, když ho nakládali do auta. Bránil se, jeden z těch mužů na mě křičel, ať si ničeho nevšímám. Jel jsem náhodou kolem, později jsem se vracel domů a našel jsem tam oblečení a peněženku s občankou. Odevzdal jsem to na policii,“ vzpomínal svědek, který znal zavražděného mladíka z Moravy.

U soudu v Hradci Králové vypovídali rovněž kamarádi zavražděného mladíka i obžalovaného Alexandra G. Ten se znal s obětí roky, jak vyplynulo z výpovědí.

„Sašu znám od střední školy. Nebyl hloupej, akorát moc nechodil do školy. Vychovala ho babička, matka byla alkoholička a jeho táta žije v Rusku,“ uvedl kamarád obžalovaného Alexandra G. Než se usadil na Pohodlí, žil na Moravě, stejně jako zavražděný mladík.

Ani on nebyl podle svědků žádný svatoušek, bral drogy a také měl na svědomí několik krádeží. „Kradl od dětství. Jak něco někde ukradl, vždycky na delší dobu zmizel a prostě nebyl. Nikdy se ničeho nebál. Rodiče ho vyhodili z domu, tak bydlel u babičky v chlívku, protože se ho bála,“ doplnil další svědek z okolí oběti. Mladík sice jel v drogách, ale podle sociálních sítí se v minulosti věnoval koním. Pracoval s nimi v České republice i v zahraničí.

Z vraždy osmadvacetiletého muže jsou obviněni Pavel J. a Alexandr G. Ti v červenci roku 2022 unesli mladíka z Břeclavska, týrali ho v domě v Lubné a v Pohodlí. Těla se pak zbavili brutálním způsobem, když ho uvařili a ostatky vylili do pole. Jedná se o vraždu, která nemá v dějinách české kriminalistiky obdoby. Z těla oběti se nic nenašlo, ani žádné stopy DNA.

Osobnostmi obžalovaných mužů se zabývaly i soudní znalkyně v oboru psychiatrie a psychologie. Shodly se, že agrese je výrazným rysem obou mužů. Oba navíc trpí disociální poruchou osobnosti a u Pavla J. znalkyně popsala direktivní chování.

Psycholožka Marcela Langová Šindelářová se vyjádřila k možnosti resocializace obžalovaných, a to je v posudku významný bod, který ovlivní zřejmě i výši trestu za brutální čin. „Pokud se jedná o Alexandra G., tak ten má náhled na trestnou činnost, k činu se doznal a se skutkem se snaží psychicky vyrovnat, na rozdíl tedy od Pavla J. Pokud se jedná o možnosti resocializace obžalovaných, tak ty jsou u obou mužů hodnoceny jako malé, ne však nemožné,“ vysvětlila Faltusová.

A protože resocializace není vyloučená, nemohla státní zástupkyně pro obžalované žádat doživotní trest. „Pokud by soudce případ vyhodnotil jinak, tak trest doživotí může uložit. Ovšem pokud je tam šance na resocializaci, sice malá, ale je, tak nejsou splněné podmínky pro udělení doživotí,“ upozornila Faltusová.

Předseda senátu Jan Šlosar předpokládá, že tento týden už vynese nad oběma obžalovanými rozsudek. Pro Pavla J. navrhuje státní zástupkyně 30 let ve vězení, pro Alexandra G. 25 let. Oběma hrozí i výjimečný trest.