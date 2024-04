„Popíral podíl na vyšetřované události a hlavní aktivitu přičítal Pavlovi J. Ospravedlňoval se tím, že byl ovlivněn drogami a nemyslel. Zaštiťoval se strachem z Pavla J. Svěřil se několika lidem, co se stalo, protože to potřeboval ze sebe dostat, ačkoliv věděl, že se dostává do nebezpečné situace, že se může vše prozradit,“ popsala Šindelářová.

Podle specialistek svádí vinu na druhé a rád uvádí racionální důvody, které omlouvají jeho chování. Ani u něho není podle odborníků nutné ochranné léčení. „Intelekt Pavla J. je v pásmu slabšího průměru, nedošlo k potřebnému rozvoji během života. Mohl dosáhnout vyššího inteligenčního kvocientu, kdyby se snažil na sobě pracovat. Má disociální poruchu osobnosti a až amorální postoje. Postrádá jemnější vnímavost. Problém vidím v tom, že má potřebu vyhledávat emocionálně přeexponované podněty, ale není schopen je zvládat,“ přiblížila chování Pavla J. psycholožka Šindelářová.

Zdroj: Iveta Nádvorníková

Důležitým aspektem je u něho podle posudku agresivita, která ovlivňuje jeho chování a důkazem je pak jeho bohatý trestní rejstřík. „Má značné sebevědomí, je spokojený sám se sebou. Z toho, co prožil a jaké to mělo následky, se nijak nepoučil. Odmítal se k tomu, co předcházelo trýznění v domě na Pohodlí, vyjadřovat a naznačoval, že on nic neudělal. Obviňoval policii, že to jsou jejich zájmy a on je obětí policejního vyšetřování,“ doplnila psycholožka. Možnosti resocializace u něho vidí stejně jako u komplice Alexandra G. jako velmi malé.

Pavel J. je na Litomyšlsku známý jako chovatel psů, v domě na Pohodlí měl podle sousedů prasata, ovce a slepice. To by mohlo svědčit o tom, že není jen agresor.

Kauza Pohodlí: Křovinořez a křik ze sklepa, jaké jsou klíčové důkazy u soudu?

„Není zcela prostý schopnosti mít pozitivní vztahy k živým tvorům, v jeho vztazích ale dominuje direktivita. Psa snadno ovládáte, přesto vám dává citovou zpětnou vazbu. Tím si mohu vysvětlit to, že ve vztahu ke psům se mu dařilo lépe než ve vztahu k lidem,“ reagovala na poznámku obžalovaného Pavla J. Šindelářová.

Obžalovaní Pavel J. a Alexandr G. jsou obviněni z toho, že v červenci roku 2022 unesli, fyzicky týrali, usmrtili a následně uvařili mladíka z jižní Moravy. Hrůzný čin se odehrál v domě na Pohodlí, ostatky poškozeného následně dvojice kumpánů vysypala a vylila v okolí vesnice a u Boru u Skutče.

Pavlovi J. hrozí až 30 let ve vězení, Alexandrovi G. navrhuje státní zástupkyně Lenka Faltusová trest ve výši 25 let. Oběma pak hrozí i výjimečný trest. Rozsudek padne zřejmě v polovině května.

Mohlo by vás zajímat: Speed Marathon je tu. Víme, kde bude v pátek policie měřit na Svitavsku