Nakonec se však obžalovaný Pavel J. kamarádovi se vším svěřil. Podle všeho už v té době ani nedokázal sám spát v domě na Pohodlí, kde se otřesná vražda stala. „Řekl, že ho uvařili, něco dali prasatům, něco rozlili po poli. Prý měl ten kluk v hlavě kovovou destičku, asi titanovou, ale taky se jí nakonec zbavili. Nacpali kluka do kovového sudu a zatopili. Neřekl mi, kdo byl ten mrtvej, jen že ho přivedl Alex. Byl v pohodě, dělal si srandu. Asi zemřel na předávkování pervitinem. Tak to Pavel říkal,“ doplnil svědek.

„Svěřovali jsme si všechny věci, podvědomí tomu ale nechtělo věřit. Zavřeli ho do sklepa, staral se o něj spíš Ukrajinec Alex, když tam Pavel přišel naposledy, odvázal ho a spadl mu mrtvý do náruče,“ popisoval klíčový svědek.

O tom, že by si chtěl Pavel J. zkusit někoho zabít, prý mluvil už před několika lety. „Nápad“ se zřejmě zrodil při sledování televize. „Spoustu měsíců jsme koukali na seriál Vikingové, u toho mi to řekl. Přišlo mi to v pohodě, když máte jointa. On nebyl úplně normální. Nikdo není normální, ale každej to má někde jinde. Dal jsem si to dohromady, když jsme leželi s Pavlem na posteli a vyprávěl mi to,“ vzpomínal bývalý kamarád obžalovaného.

Pamatuje si, že se mu z toho udělalo zle a potřeboval jít na vzduch. Pavel byl ale podle něho úplně v pohodě a ještě se mu smál, že je mu špatně. „Měl jsem z něj strach. Už jsem ho nebral jako kamaráda. Druhý den ráno na to řeč nepadla a od té doby jsme se neviděli,“ dodal svědek.

Na to, co mu Pavel J. řekl, ale nezapomněl. V lednu roku 2023 se dozvěděl, že ho Pavel J. nahání a nemohl najít svou přítelkyni, rozhodl se proto, že půjde na policii a vše tam řekne. „Nemohl jsem najít přítelkyni, slyšel jsem hlasy o pomoc z domu na Pohodlí. Obešel jsem dům, slyšel jsem Pavla i jeho přítelkyni. Šel jsem k sousedovi a zavolal policii,“ uvedl svědek.

Zřejmě dostal z obžalovaného Pavla J. strach a potvrzuje to i výpověď z přípravného řízení, kterou přečetla státní zástupkyně Lenka Faltusová. „Pavel byl v pohodě, než mu to přeplo, alkohol to v něm přepínal. Pak se choval jako úplnej opak, byl tvrdej, agresivní. Povídalo se o něm, že bije ženský, ale já jsem to nikdy neviděl,“ přečetla Faltusová z výpovědi.

Obžalovaný Pavel J. měl k výslechu klíčového svědka několik výhrad, vyptával se ho na užívání marihuany a pervitinu, nebo zda byl v době oznámení činu na policii pod vlivem drog. Emoce byly znát jak u předvolaného svědka, tak také u obžalovaného Pavla J. „Já tady nejsem kvůli marihuaně, ale že jsi uvařil člověka,“ vybuchnul v jednu chvíli svědek.