„Pro Pavla J. navrhuji nepodmíněný trest ve výši 30 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Pro obžalovaného Alexandra G. potom nepodmíněný trest ve výši 25 let ve věznici se zvýšenou ostrahou,“ sdělila státní zástupkyně Lenka Faltusová. Přiznává, že s takovým činem se dosud nesetkala. „Tělo poškozeného se nenašlo. Policie udělala vše, aby se našlo, ale žádná část nebyla nalezena. Samotná brutalita činu mě úplně nepřekvapila, ale pokud se jedná o likvidaci těla, s tím jsem se ještě nikdy nesetkala,“ doplnila Faltusová.

„Podle našeho názoru považujeme skutek za nesprávně kvalifikovaný. Neexistuje důkaz, aby byl kvalifikován jako vražda a už vůbec ne s rozmyslem poškozeného zavraždit. Bylo by to i v rozporu s logikou, když obžalovaní měli poškozeného naložit a zastavit v Lubné. Riskovali, že poškozeného by viděli další lidé. Pokud došlo k úmrtí, nebylo to vinou obžalovaných ani jejich úmyslem,“ vysvětlil obhájce Pavel Novotný. Podle něho je obžaloba hodně nepřesná a sedí jen do okamžiku převozu poškozeného Radima H. do Lubné. „Můj klient nechtěl nikoho zavraždit,“ podotkl Novotný.

Podobný názor má i obhájkyně Alexandra G. Renáta Pokorná. Její klient však vypovídal, zúčastnil se rekonstrukce na místě činu a přesně popsal týrání i fyzickou likvidaci. „Nesouhlasíme s právní kvalifikací, nedošlo k naplnění skutkové podstaty. Přikláníme se k tomu, že došlo ke zbavení osobní svobody s následkem smrti. Nesouhlasíme s výší trestu 25 let, zdá se nám nepřiměřeně vysoká. Obžalovaný se už vyjádřil a nebude dále vypovídat,“ uvedla obhájkyně Renaa Pokorná.

Před soudce Jana Šlosara poté předstoupil obžalovaný Pavel J. „Chci projevit lítost, víc nemám co dodat,“ řekl obžalovaný Pavel J. Tvrdí, že poškozeného Radima H. vlastně neznal, poprvé ho viděl, když ho vyhazoval z domu na Pohodlí, kde měl vzít nějaké drogy a mobilní telefon. Pavel J. uvedl, že v domě na Pohodlí trvale nebydlel, zdržovaly se tam jeho kamarádky, on tam jen občas přespával. Jinak se zdržoval v červenci roku 2022 u partnerky Eriky v Chrudimi, případně u Lukáše v Lubné nebo u kamarádky Kláry. Domníval se, že poškozený Radim H. z Pohodlí odjel.

„Že je po smrti, jsem se dozvěděl od Saši až v listopadu, že vlastně neodjel,“ uvedl před soudem Pavel J. Podle obžaloby a státní zástupkyně je všem všechno úplně jinak. „Alexandr G. připouští vinu, vyjádřil se k činu podrobně, podrobil se rekonstrukci a výpovědi na místě. Obžalovaný uvedl, že společně napadli poškozeného, z obce Drnholec do převezli přes Lubnou do Pohodlí, kde ho umístili ve sklepě. Jsou vinni z vraždy, šlo o velmi surový útok. Po smrti tělo muže zlikvidovali uvařením,“ dodala Faltusová.

Dům v Pohodlí, který patří matce obžalovaného Pavla J., je mezi místními označovaný jako dům hrůzy a stejně hovoří i státní zástupkyně. Už kriminalisté vloni v únoru uvedli, že Pavel J. kolem sebe vytvořil auru strachu a v domě panoval zvláštní režim. „V domě v Pohodlí se pohybovala různá sorta lidí, zejména takoví, kteří požívali drogy. Lze ho označit za dům hrůzy v obci Pohodlí a pravidla byla napsána na baru, který se v domě stavěl. A stavěl ho i obviněný Pavel J. Jednalo se o způsob chování, pokud se tak lidé nechovali, následoval trest,“ popsala Faltusová.

Hlavní líčení je naplánované na celý týden. V pondělí odpoledne je na programu výslech obžalovaného Alexandra G.