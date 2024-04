Ztracený druh, pohřešovaná důchodkyně a muž, který chtěl spáchat sebevraždu. Policisty v Pardubickém kraji zaměstnalo během 12 hodin šest pohřešovaných lidí. Většinu z nich na Svitavsku. A ne všechny příběhy mají šťastný konec.

Policejní pátrání v lese. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Sejkora

Svého druha hledala v pondělí dopoledne žena ze Svitavska, s prosbou o pomoc se obrátila na policii. „Bohužel, než proběhly všechny prověrky a nutná administrativa, toto oznámení se nám 'propojilo' s oznámením o nálezu mrtvého muže na Brněnsku,“ sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská.

Dalšího ztraceného muže nahlásila v pondělí opět žena ze Svitavska. Měla strach, že si její manžel chce něco udělat. „Rozjela se proto další pátrací akce a povolán byl i policejní vyjednavač. Tomu se naštěstí s mužem podařilo spojit, následně se i sejít a celou, původně pro pohřešovaného bezvýchodnou, situaci vyřešit,“ přiblížila šťastný konec pátrání Janovská.

O půl sedmé večer pak na linku 158 volala rodina ze Svitavska, že jsou u domu otce, ale nemohou se dostat dovnitř. Muž s nimi podle výpovědi tři dny nekomunikoval a klíč byl v zámku zevnitř. Příběh však měl rychlé řešení, rodině se totiž muž ozval přes domovní zvonek.

Obavy o kamaráda měl pak další muž ze Svitavska, který volal na policii o půl jedenácté v noci. „Kamarád mu měl napsat zprávu, ze které vyvodil, že by si chtěl sáhnout na život. Na místo vyjely hlídky policistů a zároveň se s pohřešovaným snažili zkontaktovat jak policisté, tak kamarád přes telefon,“ popsala akci Janovská. Policejní hlídka se s pohřešovaným nakonec osobně sešla a na místo přivolala záchrannou službu, která si muže v nesnázích převzala.

Další pátračky se odehrávaly v jiných regionech Pardubického kraje. V pondělí dopoledne se rozjela pátrací akce po seniorce v okolí obce Rybník u České Třebové.

Devětasedmdesátiletou ženu naposledy viděla její rodina v sedm hodin ráno a příbuzní netušili, kde by žena mohla být. Doma totiž nechala svoje osobní věci i mobilní telefon. „Policisté během prověrek zjistili, že zhruba o půl páté ráno hlídka městské policie nalezla ženina psa a převezla ho do útulku. Proto se objevilo podezření, že paní šla pejska hledat a zatoulala se,“ doplnila Janovská. Do pátrání se zapojilo několik policejních hlídek a do hodiny ženu našly. „Ležela vyčerpaná na odstavené koleji. Proto kolegové na místo zavolali záchrannou službu,“ podotkla policejní mluvčí.

Dalšího pohřešovaného policie hledala na Chrudimsku.

