Ročník 2020/2021 amatérští hokejisté ani nestihli pořádně zahájit. Na vině byl Covid-19 a s ním spojené restrikce vedoucí k nežádoucí stopce jejich sportu. Lepšící se pandemická situace přináší naději, že by se v příští sezoně vedle profesionálních soutěží mohly hrát i ty výkonnostní a na hráče z východních Čech možná bude připravena jedna velká novinka.

Krajské svazy totiž živí myšlenku okysličit své soutěže a rády by po letech znovu vyzkoušely společnou Východočeskou ligu. Z jakého důvodu nápad vznikl, za jakých podmínek by se soutěž hrála a jaká je odezva jednotlivých klubů, to Deníku prozradil předseda Krajského výkonného výboru Královéhradeckého kraje, ONDŘEJ VOTROUBEK (na snímku).

Kdy jste poprvé začali přemýšlet nad možností sloučit obě východočeské soutěže dospělých a byl to společný nápad obou svazů?

Už v průběhu předminulé sezony jsme zaznamenali připomínky klubů ke stávajícímu systému soutěží. Ty následně vyústily do podnětu nově zvoleného krajského výkonného výboru zahájit jednání s Pardubickým krajem.

Jistě s kluby komunikujete. Jak se na tu myšlenku prozatím dívají?

Ve všech dosavadních jednáních, která se doposud uskutečnila, panovala jednoznačná shoda na tom, společnou soutěž realizovat. Dokonce řadu jednání organizovaly kluby samy.

Se kterými kluby se vlastně v obou krajích pro příští mistrovský ročník počítá? Žádný v této ekonomicky těžké době neplánuje z hokejové mapy zmizet?

Opravdu je nutné připomenout, že se jednalo doposud pouze o přípravná jednání a během nich jsme počítali se sedmi hradeckými a deseti pardubickými kluby včetně těch z Kraje Vysočina.

Aspiranti pro společnou soutěž



Královéhradecký kraj

HC Náchod

Stadion Nový Bydžov

HC Opočno

HC Trutnov

SK Třebechovice p. O.

HC Jaroměř

Spartak Nové Město n. Met.



Pardubický kraj

HC Kohouti Česká Třebová

HC Chotěboř

HC Spartak Choceň

HC Chrudim

HC Litomyšl

Slovan Moravská Třebová

HC Světlá n. S.

HC Hlinsko

HC Spartak Polička

TJ Lanškroun

Jak se vám zamlouvala úroveň Krajské ligy Královéhradeckého kraje v posledních letech? Co soutěži podle vás chybělo?

Dlouhodobě je úroveň hradecké krajské ligy velmi vysoká, což dokazuje i ve srovnání s ostatními regiony. Současně ale strádá absencí větší konkurence. Tradičně jsme byli zvyklí na dvojstupňový systém soutěže, který nám teď, i díky většímu počtu našich týmů ve druhé hokejové lize, schází. V sezoně se tak kluby setkávají s poměrně malým počtem soupeřů i hráčů. Kromě konkurence se proto vytrácí atraktivita. A to jak pro hráče, tak samozřejmě i pro diváky. Pomiňme teď fakt, že se diváci v minulém ročníku na krajský hokej téměř nepodívali.

Jaké vlastně byly důvody přechodu HC Jičín do soutěže řízené Libereckým krajem a existuje možnost, že by se klub v případě vzniku Východočeské ligy vrátil?

Mě rozhodnutí jičínského klubu po sezoně 2017/2018, kdy krajskou ligu vyhrál, velmi mrzí. Ty důvody byly bohužel velmi prozaické. Pro Jičín bylo problémem množství zápasů v sezoně, zejména pak zajištění středečních termínů. Proto se rozhodli pro soutěž, která pro ně není z tohoto pohledu tak náročná. Jak jsem již řekl, jejich rozhodnutí mne mrzí i kvůli vedení města, které pro hokej vytvořilo důstojné zázemí. Jičín byl a je tradičním královéhradeckým klubem, a pokud je herní systém osloví, vždy budou vítáni.

Ve druhé lize před pár týdny ukončil působení HC Trutnov. Překvapilo vás to hodně?

Pro krajskou ligu zůstává HC Trutnov jejím účastníkem. A to, že rozhodnutím představenstva druholigového klubu došlo k prodeji licence do Letňan, je jejich rozhodnutí. Určitě to pro ně nebylo jednoduché. Odpovědnost za finanční krytí celé soutěže je však pouze na nich. Pokud vám stěžejní sponzoři jasně deklarují, že díky covidové situaci nebudou moci spolupracovat tak, jako v minulých letech a jiné zdroje nejsou, tak je to skutečně obtížné. Zkuste se vžít do jejich role a to i řadu let zpět.

Jakým systémem by se nová soutěž měla hrát? Která varianta je vám nejbližší?

V současné době pracujeme se dvěma variantami, které obsahují základní část, nadstavbu i play off. Já osobně preferuji alternativu, kdy by pro oba kraje byla i vyřazovací část společná, na čemž ještě nepanuje shoda.

Kdy chcete mít o podobě nového soutěžního ročníku definitivně jasno?

Finální verzi bychom měli schválit společně se zástupci klubů na aktivu 19. května. Poslední a definitivní slovo bude mít ale až organizační úsek ČSLH, který musí naše návrhy definitivně potvrdit.

Panují obavy, že největší dopad bude mít Covid-19 na sport mládeže. Které soutěže bude krajský svaz pořádat a dokdy mohou kluby posílat přihlášky?

Mládežnické soutěže budou ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Přihlášky do mládežnických soutěží se odevzdávají do 31. května. Žákovské soutěže pak do 4. srpna 2021.

Východní Čechy mezi mantinely

Máte přehled, kolik klubů se na východě Čech aktivně věnuje hokeji? Že ne? Pak vězte, že vedle oddílů přihlášených do krajských soutěží Královéhradeckého a Pardubického kraje působí ve vyšších soutěžích ještě další sedmička. Mountfield HK a HC Dynamo Pardubice hrají úspěšně Tipsport extraligu. HC Stadion Vrchlabí reprezentuje svůj region v Chance lize, HC Rodos Dvůr Králové nad Labem, BK Nová Paka a HC Wikov Hronov hrají druhou ligu. HC Jičín pak už dva roky dává přednost Krajské lize Jičínského kraje. Zbývá připomenout, že kluby z Chotěboře a Světlé nad Sázavou náleží zeměpisně do Kraje Vysočina.