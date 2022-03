V obou domácích zápasech základní části se však tuto poučku Dynamu nepodařilo splnit a pak nepříznivý vývoj otáčelo až v závěrečné periodě.

Pardubičtí hokejisté se však z těchto krušných chvil, stejně jako z katastrofální poslední čtvrtiny základní části, důkladně poučili.

V prvním utkání vydrželi s čistým kontem téměř do až do jeho poloviny. V tu chvíli vedli dvoubrankovým rozdílem. Skóre nakousl Rohlík a s navýšením vedení přiletěl Anděl. Energie však snížením získala novou energii. Manko smazala, ale případný obrat bleskově zatrhl Cienciala.

„Škoda, že jsme nebyli schopni dát ještě třetí gól. Trefili jsme břevno a pak jsme si špatně rozebrali hráče. Soupeř pak vyrovnal z přesilovky po smolném odrazu. Naštěstí jsme se vrátili hned zpátky do vedení. Třetí třetina už byla z naší strany slušná. V závěru kluci padali do střel kluci po tlamě. Takhle by to mělo vypadat v play off,“ chválil pardubický trenér Richard Král.

X faktor třetí lajna

První pořádná výhra přesně po měsíci (Brno 4:0) Pardubice nakopla a také z nich setřásla nervozitu.

Do sobotního druhého duelu v sérii vstoupily mistrovsky. Lépe řečeno první dějství odehrály jako z partesu. „A to jsme mohli vést i vyšším rozdílem než 3:0,“ připomíná nevyužité šance pardubický trenér.

Nebylo by to ale Dynamo, aby si výborně rozjetý zápas nezkomplikovalo.

„Ve druhé třetině jsme polevili, začali jsme vymýšlet zbytečné věci. Nepodrželi jsme kotouče u modré čáry. Soupeř nás přehrával a jen díky Frodlíkovi jsme udrželi nulu. Ve třetí jsme se zlepšili, ale místo gólu na 4:1 jsme inkasovali a pak se strachovali až do konce,“ hodnotil Král druhý zápas.

Ještě jeden znak měly oba zápasy stejný. Kouč totiž vytáhl z rukávu svého saka tři červená esa. Třetí lajna ve složení Rohlík – Anděl – Koffer se postarala o polovinu „pravých“ gólů, když poslední padl do opuštěné klece.

Glosa Zdeňka Zamastila:

Dynamo si bere energii z Energie



Měsíc po tmě. Dynamo se ne a ne nahodit. Jenže skončila základní část a pardubičtí hokejisté jsou jako vyměnění. Jak si to má jeden vysvětlit? Vypadá to, že základní část, nezvykle o šedesáti kolech (pro každý tým 56 zápasů), pro ně byla až moc dlouhá. Stereotyp je už nebavil a tak potřebovali nový impulz. A play off přeci novou soutěží je. V předkole se jim postavily Karlovy Vary. Pardubice k nesporné kvalitě kádru přidaly enormní bojovnost. Každým vstřeleným gólem, každým obranným zákrokem soupeři berou energii.