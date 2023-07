Z NHL do extraligy. Martin Kaut se vrací do pardubického Dynama

Ofenzívu hokejistů Dynama posílí Martin Kaut, který oblékne pardubický dres znovu po více než dvou letech. Na východě Čech podepsal smlouvu do roku 2025. „Jsem rád, že to dopadlo. Všechno tady znám, hrál jsem tu od mládeže, takže se těším, že budu znovu oblékat pardubický dres,“ říká po návratu z NHL do Dynama třiadvacetiletý hráč.

Martin Kaut podepsal kontrakt s pardubickým klubem. | Foto: HC Dynamo