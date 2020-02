KRAJSKÝ HOKEJ: Obě semifinálové série se protáhnou minimálně do úterka. Samostatné nájezdy tentokrát potěšily Choceň a obrat se na druhý pokus povedl Chotěboři.

HC Chrudim vs. HC Spartak Choceň, 2. semifinále krajské hokejové ligy. | Foto: Tomáš Straka

Byla to tak trochu opakovaná historie v play off krajské hokejové ligy. Jen s opačným vyústěním. To, co se v neděli povedlo jednomu týmu, vyšlo ve středu druhému. Platilo to v obou semifinálových sériích.