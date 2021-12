Hosté přitom nastoupili na třebovském ledě do zápasu hodně zhurta a v úvodní třetině si po zásluze vypracovali dvougólové vedení. Kohouti našli odpověď v prostřední části a protože byla hned trojnásobná, vzešel z toho obrat. Dokonal ho ve 34. minutě přesnou střelou Augustin a byla to trefa vítězná, protože v závěrečné periodě byl sice k vidění tuhý boj i řada nebezpečných situací před oběma brankami, ale další gól nepadl, i když hosté to ještě zkusili i bez brankáře.