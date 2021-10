KRAJSKÝ HOKEJ: Nedělní kolo krajské hokejové ligy mělo napsat tečku za první polovinou bojů v pardubické základní skupině. Nestalo se tak ovšem beze zbytku, neboť derby Orlicka mezi lanškrounskými Orly a českotřebovskými Kohouty bylo na žádost domácího klubu odloženo.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Hrálo se tedy na dvou stadionech a na jednom z nich se narodila senzace. Tímto slovem lze jistě označit vítězství Poličky nad silnou Chocní. Hosté se ale prezentovali mátožným projevem, domácí vycítili naději na super výsledek a za ním si šli od začátku do konce. „Jsem hrozně zklamaný a nepříjemně překvapený z našeho výkonu. Omlouvám se fanouškům, kteří vážili cestu nás podpořit a my jim předvedli výkon, který byl nedůstojný. Můžeme prohrát, to je sport, ale ne určitě takto,“ glosoval zápas pro klubový web nespokojený choceňský trenér Jaromír Jindřich.