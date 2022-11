Ve vzduchu visí čtrnáctka. Pardubice útočí na absolutní rekord extraligy

Ještě jednou… Pardubičtí hokejisté výhrou nad Brnem překonali klubový rekord v počtu výher v jednom kuse. Nové číslo má hodnotu, doslova má velkou hodnotu, třináct. Nebývalou šňůru zahájili nejhubenějším vítězstvím nad Libercem. A to ještě po prodloužení. Jeden vrchol zdárně zdolali a na obzoru se rýsuje další. Pokud totiž dnes (18.00) doma zdolají Bílé Tygry stanoví absolutní rekord extraligy. Jelikož hraje Dynamo doma, mají se jeho namlsaní fanoušci na co těšit. Pokud by si na své konto připsalo čtrnáctou vítěznou čárku v řadě, dal by se konec listopadu zapsat do klubové kroniky tučným písmem. Navíc v sezoně, kdy se v Pardubicích slaví sto let existence hokeje.

Pardubičtí hokejisté nejprve zdolali osobní rekord proti Brnu a dnes mohou zlomit i rekord extraligy. | Foto: Ladislav Adámek