Pardubický kraj /KRAJSKÝ HOKEJ/ – Ani jedno ze čtvrtfinálových zápolení v krajské hokejové lize nedojde do pátého duelu „o všechno“. Po Chrudimi, která postoupila v nejkratší době, se do skupiny adeptů na medaili přidali obhájci prvenství z Moravské Třebové, českotřebovští Kohouti a nečekaně také chotěbořští hokejisté, kteří vyprovodili druhý celek dlouhodobé části ze Světlé.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

V České Třebové se sešlo přes osm stovek fanoušků a ti sledovali napínavou bitvu Kohoutů proti Litomyšli. Její klíčové okamžiky se odehrály po polovině hrací doby za rovnovážného stravu 2:2. Ve 38. minutě poslal domácí do vedení krásnou střelou Filip, v nástupu do závěrečné části se při svém prvním střídání v zápase trefil do sítě svých někdejších dlouholetých spoluhráčů Dvořák, aby poslední hřebík do litomyšlské rakve zatloukal zblízka Krejza. Závěr si Kohouti jistě pohlídali.



„Bylo to hodně vydřené vítězství. Hráči bojovali a hráli, jak se říká, na krev, Nezačali jsme dobře, postupně se však náš výkon zlepšoval. Především ve třetí třetině šel celý tým tvrdě za postupem,“ ocenil přístup svých svěřenců trenér Martin Palinek, který po svém předvánočním příchodu zlomil krizi, v níž se Kohouti potáceli, a dovedl je opětovně do bojů o medaile.



Tam nebudou chybět ani hráči Slovanu Moravská Třebová a nadále tak sní o obhajobě prvenství. V Hlinsku odehráli další napínavou „detektivku“. Když krátce po polovině zápas zkompletoval hattrick Augustin (3:5), zdálo se, že Slovanisté dostanou vývoj hry pod kontrolu. Leč omyl, hlinečtí bojovníci zabrali, ještě v prostřední třetině Homola a Dítě zařídili vyrovnání. Ve třetí periodě potom měli domácí jedinečnou příležitost otočit výsledek a vynutit si páté utkání, jenže sérii vyloučení třebovských hráčů nepotrestali a ani přesilovka pět na tři jim nestačila na to, aby udeřili. A jak už to tak bývá, neprosadí-li se v početní výhodě jeden, tak druhý ano. V čase 59:23 překonal gólmana Saifra kanonýr Pavlovský a na odpověď nemělo Hlinsko čas. Byl to gól doslova zlatý, znamenající postup Slovanu a trpké hlinecké zklamání. Tak to v sériích play off zkrátka bývá…



Roli papírového favorita vůbec nezvládla Světlá a z adeptů na celkové vítězství ji musíme vyškrtnout nečekaně brzo. Ve čtvrtém zápase proti Chotěboři sváděla další marný boj s výtečným brankářem Peškem, který dovolil skórovat jen Blažkovi zkraje duelu. Domácí během druhé třetiny skóre překlopili na svoji stranu, nervóznímu rivalovi návrat do zápasu nedovolili a postarali se o největšího překvapení čtvrtfinálové fáze krajské ligy.

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF, 4. zápasy:

HC Chotěboř – HC Světlá nad Sázavou 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)