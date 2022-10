A tak loňská jednička mezi třemi tyčemi dostala přednost před Romanem Willem. Svoji první šanci v této sezoně chytil Frodl za pačesy. Předčil domácího Bronislava Konráda a Dynamo si odvezlo další tři venkovní body.

Pardubice kromě poctivého a soustředěného výkonu hodného play off dostaly v obou případech gólové dárečky. Olomoucký mág si vybíral nezvykle slabší chvilky. V prvním případě mu vypadl kotouč z lapačky, a přestože Poulíček síť nerozvlnil, číhal za ním všudybyl Kousal.

„V podobně vedeném utkání první gól vždycky pomůže. Jsem hlavně rád, že nás dostal do vedení. Spíše to uklidnilo celý tým. Nezáleží na tom, kdo ty góly dává,“ odmítá nějakou přehnanou zásluhu Robert Kousal.

Zdroj: HC Dynamo Pardubice

A vítězný gól zaznamenali hosté v přesilovce. Ve 38. minutě vyslal Košťálek na Konráda od modré propagační střelu a slovenský reprezentant si jeho nahození srazil za svůj chrbát…

Mezi tím vyrovnal na začátku druhé třetiny Káňa, který využil ideálního servisu Orsavy. Za třetí periodu zaslouží Dynamo na jedničku z taktické přípravy.

„Jednalo se o urputný zápas. Ostatně jako vždycky v Olomouci. Nebylo to jednoduché, ale vezeme tři body, a to je nejdůležitější. Soupeře jsme nepouštěli moc do šancí a hráli soudržně. Dobře z obrany. Zvládli jsme to dobře defenzivně,“ pochvaluje si Kousal, který dodává: „Máme docela dost bodů, což jsme potřebovali na začátek sezony. Zatím se to vyvíjí dobře. Noví kluci zapadli suprově.“

Asistent trenéra Marek Zadina

„Na to, že se hrálo páté kolo, jsme viděli velmi kvalitní utkání. Hodně osobních soubojů, věděli jsme, že v Olomouci nebude lehké získat body, ale byli jsme na to nachystaní a věděli, co nás čeká. Olomouc má kluky, kteří hrají srdcem, silově, mají silné obránce. Věděli jsme, že nás bude stát hodně sil, abychom se prosadili v útočném pásmu, což se nám potvrdilo. Kluci na to ale byli nachystaní a myslím si, že dnes rozhodli i speciální týmy. Ubránili jsme výborně oslabení, dali gól v přesilovce. Podali jsme výborný týmový výkon podpořený gólmanem. Ve třetí třetině jsme se zaměřili na defenzivu, abychom neudělali chybu, což se nám vyplatilo, jelikož jsme soupeře nepustili do větších šancí. Kluci si za tím šli od první minuty, za což bych jim chtěl poděkovat.“