Úvodní perioda nabídla na zimním stadionu ve Dvoře Králové nad Labem opatrný hokej. Žádný ze soupeřů nechtěl udělat chybu, přesilové hry na obou stranách se obešly bez vyložených šancí. Prostřední část však už byla o něčem jiném. V čase 21:32 trestal krosček litomyšlského Bláhy vedoucím gólem Spartaku Nové Město Vitebský a stejný hráč z další početní výhody zvyšoval na 2:0, když v té době pykal za nedovolené bránění Bažant. Neuběhla ani minuta hry, za katr putoval domácí Hylena a také hosté dokázali přesilovou hru využít, když po pěkné spolupráci bratrského dua Půlpánů snižoval na 2:1 velmi dobře hrající Stoklasa. Také třetí vyloučení ve druhé dvacetiminutovce ovlivnilo střelecký účet zápasu. Domácí sice Jonášův faul potrestat nedokázali, ze třetí vstřelené branky se ale radovali jen krátce po jeho návratu na led. Tentokrát zvedal ruce nad hlavu Reichmann. V závěrečné třetině nabídl Spartak soupeři hned několik přesilových her. Dvakrát hráli hosté dokonce v pěti proti třem, gólem se už ale do zápasu nevrátili, naopak na opačné straně udeřil Bucek a výsledek pečetil trefou do opuštěné litomyšlské branky Franc. „Soupeř zaslouženě vyhrál. Měl více štěstí v předbrankovém prostoru, kde se nám nedařilo. V play off prostě nejde vyhrát dvanáct utkání v řadě,“ uvedl trenér HC Litomyšl Jakub Bažant, jehož svěřenci padli v play off vůbec poprvé.

V České Třebové vstoupili do utkání lépe hosté z Nového Bydžova a po pěkné akci Procházky otevřeli účet. Kohoutům pomohly přesilové hry v prostřední periodě. Dvojnásobnou využil po Augustinově nabídce šikovnou tečí Sedlák, pokračující klasickou přetavil v obrat skóre Augustin. Radost domácích však netrvala dlouho, zblízka vyrovnal Hlaváček a začínalo, jak se říká, znovu od nuly. Ve třetí třetině se na Kohouty usmálo štěstí, protože těžko říci, zda by Augustinův střelecký pokus ze 46. minuty skončil v brance, kdyby bránící hráči netečovali puk do protipohybu gólmana Veselého. Následovala série vyloučení na obou stranách a Semorád třetí využitou početní výhodou uklidnil českotřebovské hokejisty a i ti dvougólový náskok uhájili i ve vypjaté koncovce. „Tvrdě odpracovaný zápas a důležitá výhra v těžké sérii. Nastoupili jsme v oslabené sestavě, někteří hráči šli do utkání prakticky z postele. Rozhodly využité přesilové hry,“ ocenil svoje mužstvo trenér Jaromír Jindřich.

SEMIFINÁLE PLAY OFF, 2. zápasy:

HC Kohouti Česká Třebová – Stadion Nový Bydžov 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Branky: 24. Sedlák (Augustin, Pavlovský), 25. Augustin (Pavlovský), 46. Augustin (Pavlovský, Ostřanský), 54. Semorád (Sedlák, Augustin) – 14. Procházka (Pilný), 29. Hlaváček (Petr). Rozhodčí: Rulíček, Pilný – J. Kopecký, P. Kopecký. Vyloučení: 9:8. Využití: 3:0. Diváků: 517. Stav série: 1:1. Česká Třebová: Kraus – Sedlák, Jemelka, Pažourek, Schejbal, Hradil, Král – Augustin, Pavlovský, Ostřanský, Veverka, Semorád, Fúzik (27. Fiala), Plášek, Filip, Stolín. Nový Bydžov: Veselý – Bezděk, Matějíček, Muška, Zmítko, Novák, Heligr – Petr, Procházka, Hlaváček, Pilný, Bureš, Eis, Černý, Němec, Jebavý, Chára, Obešlo.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Litomyšl 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Branky: 22 Vitebský (Černý, Zámečník), 27. Vitebský (Hynek), 33. Reichmann (Zámečník, Vitebský), 53. Bucek, 58. Franc – 29. Stoklasa (T. Půlpán, A. Půlpán). Rozhodčí: Veinfurter, Pecha – Horák, Karlík. Vyloučení: 8:8. Využití: 2:1. Diváci: 190. Stav série: 1:1. Nové Město nad Metují: Čáp – Franc, Vitebský, Šrenk, Borovec, Dufek, Pohl – Teichmann, Černý, Bucek, Hylena, Hynek, Šťastný, Vaňát, Prouza, Zámečník. Litomyšl: Horáček – Švec, Bláha, Bažant, Š. Voříšek, Zahradník, Jonáš, Škvor – Jankovský, Edl, Jakubec, J. Voříšek, Stoklasa, A. Půlpán, T. Půlpán, Barkóci, J. Dostál, Cink.

Další program:

3. zápasy, neděle 26. února, 17.00: Nový Bydžov – Česká Třebová, Litomyšl – Nové Město nad Metují.