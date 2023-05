Dva výborné výkony a o zápletku je postaráno. Hokejisté Hradce Králové jsou zpátky ve hře o extraligový titul. Na nedělní výhru v Třinci navázali před domácími fandy, Oceláře přehráli 3:0 a za stavu 2:3 na zápasy se dnes od 17 hodin ve Werk aréně pokusí s obhájci titulu srovnat krok.

Extraliga - finále play off, 5. zápas: Hradec Králové - Třinec. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Mountfield za druhým vítězstvím v sérii nakročil už po 27 vteřinách, když se prosadil Patrik Miškář. Ve druhé třetině pak přidal druhou branku po rychlém přečíslení další odchovanec východočeského klubu Radek Pilář.

„Můj gól byl trochu po centru, puk šel malinko výš. Nějak se mi to povedlo, ani nevím,“ smál se šestadvacetiletý útočník. Ten tak v pátém duelu navázal na svého kamaráda Miškáře, se kterým se zná odmala. „Mám radost i za Patrika, že se mu skvěle daří. Dal gól s chladnou hlavou, on tohle prostě umí. Jeho jen tak něco nerozhází, je to pohodář. Snad mu to půjde dál a doufám, že tady bude s námi i nadále,“ řekl na adresu komety letošního play off Pilař a doplnil: „Hráli jsme spolu nejen za juniorku, známe se možná od šesté třídy, prošli jsme spolu základkou i střední. Jsme pořád v kontaktu a navzájem si to přejeme.“ Pojistku do prázdné branky pak zajistil v samotném závěru středečního mače Marek Zachar.

CHYTÁ JAKO BŮH

Obrovskou zásluhu na druhé hradecké výhře ve finále měl gólman Matěj Machovský. Ten během celého play off předvádí fantastické výkony. Pátý duel však vyšperkoval vychytanou nulou a zákroky, které přiváděly třinecké střelce k šílenství. „Machy má parádní formu. Jsem rád, že jsme mu mohli pomoct k nule. Obrovsky si toho vážíme. Drží nás celou sériii play off a znovu ukázal, že chytá jako bůh,“ chválil Pilař.

Východočeši Třinci podávají medicínu, kterou museli v semifinále sami skousnout. Proti Vítkovicím vedli už 3:0, ale nakonec si postup vybojovali až v rozhodujícím sedmém zápase. Třinec je jednoznačným vládcem posledních sezon, letos navíc vyřadil dva papírově nejsilnější soky, ale ve finále se mu náskok nepříjemně ztenčil a pokud nevyhraje v pátek doma, bude se o mistrovi rozhodovat v posledním sedmém zápase ve městě na soutoku Labe a Orlice. „Sami jsme si tím prošli. Víme, že není jednoduché vést 3:0 na utkání. Najednou dva zápasy prohrajete a brouček v hlavě trochu je. Bylo by fajn, kdybychom sérii dotáhli do posledního zápasu, Třinec je ale výborný tým, získal tři tituly v řadě, takže to nebude nic jednoduchého,“ uzavřel Pilař.

KLÍČ? ČTVRTÝ DUEL

Třetí mečbol budou mít Oceláři už dnes na domácím ledě, kde můžou do své sbírky přidat další cenný pohár. Svěřenci trenéra Tomáše Martinec naopak budou chtít sérii podruhé vrátit domů. Co bude klíčem k úspěchu? „Myslím si, že návodem byl čtvrtý zápas série, který se hrál v Třinci, tam jsme odehráli výborné utkání, a to je náš cíl, něco takového zopakovat,“ burcuje Miškář.

Štístko Miškář znovu pálil: Já ani nevěděl, že bych v Hradci mohl hrát

Hokejista z Dohalic přitom letošní sezonu strávil v Jihlavě a po konci to vypadalo na dovolenou, jenže všechno bylo jinak. „Já jsem ani nevěděl, že bych mohl v Hradci hrát. Pak mě zavolal pan Martinec, že mám střídavý start, přijel jsem a trénoval jsem. Následně se zranil Kuba Lev a já dostal šanci, za kterou jsem fakt rád,“ popsal svůj návrat do Hradce. V jeho dresu dal v play off už čtyři góly a hned tři z nich byly vítězné. Tahle pohádka nebere konce a sledují ji celé Dohalice, odkud pochází. „Je to jenom dobře, žije tím celá vesnice, vědí o tom, spousta lidí by chtěla lístky,“ usmívá se Miškář a k pátečnímu duelu dodá: „Stále musíme chodit do brankoviště. Řekli jsme si to po třetím zápase a je vidět, že to funguje, teď v tom pouze pokračovat.“