Okresní derby před více než čtyřmi stovkami diváků v Rehau aréně se stalo kořistí moravskotřebovského Slovanu. Ten si hlavně díky využitým přesilovkám vypracoval v úvodní části třígólový náskok. Druhá dvacetiminutovka patřila hostům z Litomyšle, kteří se přiblížili na rozdíl jediné branky a zdálo se, že s utkáním ještě něco udělají. Jenže hned po pár sekundách poslední třetiny hrubou chybou ve svém obranném pásmu sami darovali soupeři čtvrtý gól a Slovan další drama nepřipustil. Přidával další góly a i když ani hosté střelecky nemlčeli, tak o výsledku nebylo pochyb.

Souboj prvního s posledním měl být hladkou záležitostí a v podstatě jí i byl, ačkoli žádné gólové rekordy se nekonali. Lanškrounští Orli odehráli v České Třebové solidní partii a na domácí straně panovala spokojenost jen se ziskem tří bodů, nikoli s nevýrazným výkonem. Potlesku na otevřené scéně se dočkal Marek Hemský, který byl před začátkem duelu oceněn manažerem klubu Vladimírem Vaňkem za překonání hranice dvou set branek vstřelených v barvách Kohoutů! A hned otevřel třetí stovku…

Krajský hokejový svaz vydal nové rozhodnutí ohledně nedohraného zápasu Chrudim – Světlá. Nakonec platí výsledek v čase ukončení utkání, tedy 6:3.

Určující pro vývoj zápasu na chrudimském ledě byla první třetina, domácí v ní do choceňské sítě poslali čtyři kotouče a mimo jiné přinutili soupeře k výměně na brankářském postu. Hned v nástupu do druhé části přidali domácí pátou trefu. Hosté se nevzdávali, hru vyrovnali a za stavu 5:3 měli výtečnou příležitostí vrátit se do zápasu, ale nevyužili pětiminutovou početní výhodu. A zde se definitivně „zlomil“ chleba.



Do zápasu v Hlinsku lépe vstoupili světelští hokejisté a z aktivity v úvodní třetině vytěžili vedení ze Štrosovy hole. Těsný náskok drželi za polovinu utkání, pak se začali dostávat pod soupeřův tlak, z toho vyplynuly jejich fauly a domácí díky efektivním přesilovkám otočili vývoj zápasu. Rovněž v závěrečné části pokračoval hlinecký nápor a skóre narůstalo, stejně jako frustrace na straně Sklářů. A ti, jak ostatně není v jejich případě zdaleka poprvé, si za rozhodnutého stavu, „vylili“ svoji zlost na rozhodčích a v jejich statistikách se tak zase jednou „skví“ přehlídka vyšších trestů. Snad by bylo bývalo lépe, aby se ty poslední dvě minuty raději nehrály…

KL PARDUBICKA , 19. kolo:

HC Kohouti Česká Třebová – TJ Orli Lanškroun 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Branky: 23. Fúzik (Hemský, Velinský), 35. Jemelka (Král, Holík), 37. Vaňo (Pažourek, Filip), 55. Hemský (Korhoň, Veverka), 57. T. Prachař (Korhoň, Holík), 59. Velinský (Hemský, Pažourek) – 43. Marek (TS). Rozhodčí: Veselý – Hrabal, Kalus. Vyloučení: 2:1, navíc Boruch (LAN) 10 min. OT. Využití: 1:0. Diváci: 437.



Česká Třebová: Nimmerrichter – Pažourek, Žouželka, Holík, Jemelka, Velinský, Hrubý, Daněk – Vaňo, Filip, Křečan, Král, T. Prachař, Korhoň, Hemský, Fúzik, Veverka, Pirkl. Lanškroun: Šolc – Štěpánek, Pražák, Kužílek, Boruch – Pejcha, Janík, Marek, Čada, Peška, Nastoupil, Malý, Holub, Řehák, Paclík.

HC Chrudim – HC Spartak Choceň 6:3 (4:2, 1:0, 1:1)

Branky: 6. Novotný (Jiří Polák), 8. Jan Polák (Kišš, Machač), 12. Plch (Novotný, Dominik Cvrček), 14. Machač (Jan Polák), 22. Plch (Klement), 59. Karásek – 3. P. Prachař (Štefka), 19. Štefka (Martinec, Šeda), 46. P. Prachař (Štefka). Rozhodčí: Kolář – Kopecký, Kis. Vyloučení: 5:6, navíc Klement (CHR) 5 min. + OK. Využití: 2:2. Diváci: 423.



Chrudim: Dominik Cvrček – Urban, Kalous, Pilař, Klement, Machač, Felcman, Budínský, Burkoň – Novák, David Cvrček, Jiří Polák, Kišš, Karásek, O. Polák, Jan Polák, Novotný, Plch, Koreček, Štěpánek, Haltuch. Choceň: Kalousek (14. Koutský) – Novák, Šeda, Knytl, Škvor, Pazdera, Turčáni – P. Prachař, Martinec, Štefka, Krejza, L. Pilař, Šejnoha, Lichtag, Černý, M. Pilař.

HC Slovan Moravská Třebová – HC Litomyšl 7:4 (3:0, 0:2, 4:2)

Branky: 5. Janků (Čikl, Pavlovský), 18. Augustin (Pavlovský, Langr), 19. Marek (Řehulka), 41. Augustin, 43. Čikl (Rajnoha) 47. Řehulka (Rajnoha, Marek), 47. Marek (Řehulka, Cach) – 25. Vomočil (Drobný), 29. Ostřanský (Barkóci, Hejtmánek), 45. Jankovský (Mečiar), 55. Vomočil (Drobný). Rozhodčí: Čížek – Pešková, Gregar. Vyloučení: 4:7. Využití: 3:1. Diváci: 425.



Moravská Třebová: Rochla – Muselík, Rajnoha, Cekr, Janků, Kudrna – Augustin, Čikl, Pavlovský, Faltus, Langr, Kobza, Marek, Cach, Řehulka. Litomyšl: Horáček – Mečiar, Šklíba, Navrátil, Vacek, Jankovský – Ostřanský, Hejtmánek, Barkóci, Vomočil, Drobný, Švec, Urban, Šíp, Blecha.

HC Hlinsko – HC Světlá nad Sázavou 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)

Branky: 6. Homola (Beneš), 37. Homola (Hron, Dítě), 40. Plachý (T. Hudec, Vlček), 48. Plachý (Pazourek), 51. Pelán (TS), 53. Homola (Dítě, Vlček) – 19. Štros (D. Piskač, Fibikar). Rozhodčí: Škorpil – Schaffer, Pilný. Vyloučení: 4:8, navíc D. Piskač 5 min. + TH, Bradáč 10 min. OT + TH, O. Včela (všichni SV) TH. Využití: 2:0. Diváci: 176.



Hlinsko: Peřina – Sobotka, Beneš, T. Hudec, Skotar, Š. Lenoch – Homola, Hron, Dítě, Pazourek, Vlček, Plachý, Pelán, Chvojka, Zdražil, Janoušek, Králíček, Nečas. Světlá nad Sázavou: Koubský – O. Včela, Kořínek, Bradáč, Šíma, Fibikar, D. Piskač – Štros, Jaroslav Doležal, Špatenka, V. Piskač, P. Včela, Kohout, Jakub Doležal, Blažek, Kubát.

Pořadí:

1. Česká Třebová (36), 2. Hlinsko (33), 3. Moravská Třebová (32), 4. Chrudim (32), 5. Choceň (31), 6. Litomyšl (24), 7. Chotěboř (19), 8. Světlá nad Sázavou (16), 9. Lanškroun (5).

Příští program:

20. kolo, středa 11. prosince, 18:30: Litomyšl – Hlinsko, Česká Třebová – Chrudim, Choceň – Chotěboř. 19:00: Lanškroun – Světlá nad Sázavou.