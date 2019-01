Svitavsko /KRAJSKÝ HOKEJ/ – Tahákem novoroční premiéry krajského hokejové ligy bylo „třebovské derby“. Hostující Slovan v něm odvedl nevydařený výkon, domácí Kohouti názorně ukázali, že se s nimi bude muset počítat.

Litomyšlský celek podal v souboji s Chrudimí nadmíru disciplinovaný výkon. | Foto: Petr Šilar

V rozmezí tří bodů jsou po polovině nadstavbové části naskládány tři nejlepší mančafty. Pádnější argument pro vyrovnanost soutěže snad nelze vyslovit.



Start do nového roku lépe vyšel litomyšlským hokejistům, kteří si vyšlápli na vedoucí Chrudim. Tentokrát si dali pozor na svoje obvykle špatné začátky, sami hned zkraje udeřili, když přečíslení zakončil Skoumal. Vzápětí orazítkoval Pazdera tyčku, ale to už začal přebírat herní iniciativu soupeř a krátce před sirénou po rychlém brejku Plch vyrovnal. Domácí se z tlaku vymanili v prostřední části, kdy se nejprve z mezikruží hezky trefil Křesťan a chvilku nato zakončil protiútok šťastně Vomočil.



Chrudimskou snahu o návrat do zápasu eliminovali domácí zodpovědnou defenzivou, jistými zákroky pomohl i gólman. Když se ve třetí třetině zblízka prosadil Pilavka a následně využil přesilovku Jankovský, bylo jasno. „Dobře jsme ubránili střední pásmo a vzadu nás podpořil Klička. Střelecky jsme na tom sice byli hůře než soupeř, ale podařilo se nám prosadit i v situacích, kdy jsme v minulosti mnohdy šance neproměnili. Důležité bylo, že jsme hráli pouze několik vteřin v oslabení,“ připomněl asistent trenéra Bohumil Jakubec jediné vyloučení na litomyšlské straně.



Slovan tahal na ledě Kohoutů po většinu času za kratší konec pomyslného provazu. „Byl to jeden z našich nejhorších výkonů v sezoně. Téměř nic nám nevycházelo, nebyli jsme důrazní před vlastní brankou ani před soupeřovou,“ smutně konstatoval kouč Igor Čikl.

Před polovinou hrací doby vedli Kohouti 4:0 a Galušku střídal v brankovišti Turek. Teprve potom se Slovanisté částečně probrali a Kobza s Čiklem snižovali, na kontakt se však moravskotřebovský tým nedostal. Zlomové chvíle se odehrály za stavu 5:3, hosté na přelomu druhé a třetí části nevyužili přesilovku, naopak v čase 53:25 se při hře čtyř proti čtyřem prosadil před Turkem Krejza. Závěrečné minuty si Kohouti pohlídali a výsledek ještě vylepšili.

NADSTAVBA 1 – 6

5. kolo:

HC Kohouti Česká Třebová – HC Slovan Moravská Třebová 8:3 (1:0, 4:3, 3:0)

Branky: 5. Fúzik (Filip, Křečan), 22. Poul (Filip, Křečan), 23. Šejba (Filip, Křečan), 28. Krejza (Prachař, Král), 33. Veverka (Škvor, Štefka), 54. Krejza (Prachař), 57. Filip (Fúzik, Šejba), 58. Krejza (Prachař, Nesvadba) – 27. Kobza (Faltus, Langr), 32. Čikl (Pavlovský, Augustin), 37. Marek (Fibrich). Rozhodčí: Kukeně – Vepřovský, Málek. Vyloučení: 7:6. Bez využití. Diváci: 595.



Moravská Třebová: Galuška (28. Turek) – Rajnoha, Janošek, Hradil, Janků – Augustin, Čikl, Pavlovský, Kobza, Faltus, Langr, Řehulka, Marek, Fibrich.

HC Litomyšl – HC Chrudim 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky: 2. Skoumal (Holík), 26. Křesťan (Pazdera), 27. Vomočil (Budina, Mečiar), 46. Pilavka (Holík), 56. Jankovský (Křesťan, Barkóci) – 20. Plch (Kišš, O. Polák). Rozhodčí: Čížek – Pošvář, Schaffer. Vyloučení: 1:5. Využití: 1:0. Diváci: 233.



Litomyšl: Klička – Pazdera, Mečiar, Navrátil, Holík, Šklíba, Bláha – Jankovský, Křesťan, Barkóci, Budina, Švec, Vomočil, Cink, Skoumal, Pilavka, Večeřa, Voříšek, Jakubec.

Další výsledek:

Světlá nad Sázavou – Hlinsko 5:2 (0:0, 2:1, 3:1). Branky: Blažek 2, Jar. Doležal, Jak. Doležal, P. Včela – Beneš, Chvojka. Rozhodčí: Hájek – Kolář, Pecina. Vyloučení: 4:4, navíc Peřina a Fink (oba HL) 10 min. OT. Využití: 1:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 249.

Pořadí:

1. Chrudim (48), 2. Moravská Třebová (46), 3. Litomyšl (46), 4. Světlá nad Sázavou (45), 5. Česká Třebová (38), 6. Hlinsko (35).

Příští program:

Neděle 13. ledna, 17:00: Moravská Třebová – Česká Třebová. 17:30: Hlinsko – Světlá nad Sázavou. 18:00: Chrudim – Litomyšl.

NADSTAVBA 7 – 10

3. kolo:

Choceň – Skuteč 6:7 SN (0:1, 2:4, 4:1 – 0:0, 0:1). Branky: P. Prachař 2, Kousalík, Mäki, Zavřel, Černý – Vařejčko, Voldán, Klusoň, Kmoníček, Janoušek, Zoulík, rozhodující nájezd Jiruška. Rozhodčí: Vrba – Havel, Říha. Vyloučení: 4:8, navíc Štursa (SK) 10 min. OT. Využití: 3:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 263.



Lanškroun – Chotěboř 2:5 (1:0, 1:4, 0:1). Branky: Čada, Pejcha – Vantuch, Mašek, Hlídek, Kraučuk, Jan Hospodka. Rozhodčí: Rulíček – Plch, Louda. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 75.

Pořadí:

7. Chotěboř (33), 8. Choceň (26), 9. Skuteč (11), 10. Lanškroun (5).

Příští program:

Neděle 13. ledna, 17:00: Skuteč – Chotěboř, Lanškroun – Choceň.