Jen dobře pro pardubické Dynamo. To totiž ke druhému venkovnímu duelu odcestovalo s cílem poprvé v sezoně zapsat na své konto tři body. A povedlo se.

HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 1:4

Fakta – branky a nahrávky: 53. Hrabík (Rekonen, Kaňák) – 9. Zohorna (Hyka, Radil), 26. Vála (Říčka, R. Kousal), 31. Zohorna (Vála, Hrádek), 59. Zohorna. Rozhodčí: Horák, Hejduk – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 1:3, navíc Bitten (Plzeň) a Kousal (Pardubice) 5 minut. Využití: 1:0. Třetiny: 0:1, 0:2, 1:1.

HC Škoda Plzeň: Pavlát – Budík, Zámorský, Kaňák, Houdek, Baránek, Piskáček, Kvasnička – Schleiss, Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Mertl, Meyer – Hrabík, Suchý, Lang – A. Dvořák, Bitten, Sedlák. HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – Radil, Zohorna, Hyka – Říčka, Kousal, Cienciala – Paulovič, Poulíček, A. Musil – Koffer, Rohlík, Urban.

První třetina vyšla perníkářům výtečně. Soupeře přestříleli a co hlavně, dokázali i skórovat. Na začátku 9. minuty Zohorna vyhrál ve vlastním obranném pásmu buly, hbitě se dostal do úniku a po přihrávce Hyky proměnil s trochou štěstí samostatný nájezd na Pavláta – 0:1.

Hrdina utkání Tomáš ZohornaZdroj: ČTKProstřední část hry začala pro hosty vyloučením Vály a do provozního tempa se rázem dostal i pardubický gólman Will. Indiáni svou první početní výhodu v zápase nevyužili, naopak to byl právě Vála, kdo dvě minuty po návratu z trestné lavice zvýšil na 0:2. A šlo o parádní kousek. Bek Dynama na modré čáře naznačil střelu, položil si napadajícího útočníka Sedláka a přesnou ránu nasměroval za záda plzeňské jedničky. Neuběhlo ani pět minut a v hostujícím táboře bylo ještě veseleji. Vála tentokrát od modré jen nahazoval puk před branku, kde prokázal důraz Zohorna a druhou trefou v zápase zvýšil již na 0:3.

Start závěrečné periody okořenila bitka, v níž Kousal poslal k ledu vyzyvatele Bittena. V 51. minutě Will výrazně podržel hosty při teči Schleisse, když pak ale sám ochránce pardubické svatyně obdržel dvě minuty za podrážení, dočkala se Plzeň přece jen kontaktní branky. Fin Rekonen v čase 52:27 střílel, Hrabík tečoval a Will už neměl šanci reagovat – 1:3.

V té době to na střely ve třetí třetině bylo 15:0 pro domácí! Další gól v hostující brance už ale nepřišel. Naopak to byl hrdina utkání Zohorna, který necelé dvě minuty před koncem při soupeřově power-play trefil přes celé kluziště opuštěnou plzeňskou klec.

Ohlasy trenérů

Petr Kořínek, trenér PlzněZdroj: Deník/Zdeněk VaizPetr Kořínek, trenér HC Škoda Plzeň: „Věděli jsme, že Pardubice mají velmi dobrý tým, připravovali jsme se na ně. V první třetině se nám povedla první dvě střídání, poté jsme byli ale mírně zakřiknutí. Kluci možná byli hodně přemotivovaní, z čehož pramenily chyby. Bylo štěstím, že úvodní část skončila jen 0:1. Ve druhé třetině byl podobný obraz hry, jako v té první. Měli jsme tam zbytečné ztráty kotoučů, nechali jsme soupeře svými chybami skórovat. Třetí třetina byla hrozně těžká, nicméně z naší strany byla tou nejlepší. Hráči se zvedli, tlačili se do brány, snažili se více střílet. Podařilo se nám také skórovat, poté jsme měli i břevno, avšak už jsme to jen honili.“

Radim RulíkZdroj: Deník/Luboš JeníčekRadim Rulík, trenér HC Dynamo Pardubice: „Zaslouženě jsme dnes vyhráli. První třetina byla z naší strany velice slušná. Jediné, co můžu vytknout týmu, je taková laxnost v koncovce. Měli jsme se více tlačit do brány a využít ještě nějakou šanci, abychom dali více gólů. Druhá třetina byla asi nejlepší z naší strany, měli jsme dobrý pohyb, byli jsme úspěšní v napadání, navíc jsme se drželi ve třetině, kde jsme si vytvořili tlak. V poslední třetině jsme trochu zvolnili, měli jsme tam pár zbytečných ztrát, což se nám nakonec i vymstilo. V oslabení nás hodně podržel brankář Will, protože Plzeň se v početních výhodách dostala do tlaku. Celkově si ale myslím, že jsme měli zápas pod kontrolou.“

Další výsledky 3. kola: Olomouc – Sparta Praha 4:0, Mladá Boleslav – České Budějovice 5:1, Litvínov – Liberec 2:3sn, Brno – Kladno 1:3, Třinec – Karlovy Vary 1:2, Mountfield HK – Vítkovice 3:2sn.

Program 4. kola – neděle 15.30: Karlovy Vary – Olomouc. 16.00: Liberec – Brno, Kladno – Mountfield HK. 17.00: Sparta Praha – Plzeň, Třinec – Vítkovice. 18.00: Pardubice – Mladá Boleslav. Předehráno: České Budějovice – Litvínov 6:3.