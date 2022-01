V áčku byl s výhledem na play off nejzajímavější duel o druhé místo, ve kterém se po nervózním průběhu, v němž měl rozhodčí plnou píšťalku práce (151 trestných minut), prosadil novobydžovský Stadion. Další bitvu v rámci Královéhradeckého kraje pro sebe rozhodla Jaroměř a přepustila Náchodu chvost tabulky.

Na Pardubicku se dařilo hokejistům Chrudimi, i podruhé v nadstavbě si poradili s Litomyšlí a i podruhé ji nasázeli šest gólů. Bylo to vítězství zasloužené, domácí měli po celou dobu ve skóre navrch.

Ani nadcházející víkendový program krajské ligy nebude úplný, aktuálně padl do karantény Náchod, který tak nenastoupí ani k páteční dohrávce v Novém Bydžově, ani k nedělnímu duelu v Chocni.

Ve skupině B nastalo to, co se obecně předpokládalo, a moravskotřebovský Slovan se po dvou výhrách v rozmezí čtyřiadvaceti hodin rázně posunul do čela. Nejprve vyloupil Poličku a den na to si hladce poradil s hlineckými Horses, kteří jenom přihlíželi mimořádnému večeru Dominika Cacha, jenž se pod jednoznačný výsledek podepsal pěti trefami do černého.

Rovněž poličský Spartak nastoupil na led dva dny po sobě a ve svém druhém vystoupení se radoval z tříbodového zisku. Lanškrounští Orli měli nakročeno k úspěchu, ještě v 50. minutě vedli 3:1 a potvrzovali svoji aktuální formu. Jenže Spartak neřekl poslední slovo a koncovka se mu náramně povedla, do rozmezí necelých pět minut „slepil“ tři zásahy a na světě byl dokonalý obrat. Pro zajímavost, poměr trestných minut v zápase byl 2:65!

O konkrétním složení osmifinálových dvojic bude jasno teprve ve středu 2. února, kdy by měly být na programu poslední dohrávky. Pochyb není o tom, že českotřebovští Kohouti coby jistí vítězové áčkové nadstavby budou mít v úvodním vyřazovacím kole volný postup, a že z nejhoršího umístění vstoupí do play off Baroni z Opočna. Jinak se vyrovnané pořadí bude ještě výrazně přesýpat, také v závislosti na tom, kolik utkání bude nakonec kontumováno.

SKUPINA A, 13. kolo:

HC Jaroměř – HC Náchod 7:3 (1:3, 4:0, 2:0). Branky: 15. Tomášek (Holub, Bujňák), 21. Kotrč (Teuber, Rind), 23. Teuber (Rind, Bujňák), 33. Teuber (Kotrč), 35. Rind (Kocián, Záliš), 44. Souček (Kotrč), 45. Teuber (Kotrč) – 2. Škoda (Zeman), 4. Vaňát (Prouza), 12. Sochor. Rozhodčí: Petr – Horák, Vodička. Vyloučení: 6:8. Bez využití. Diváci: 83.

HC Chrudim – HC Litomyšl 6:3 (1:0, 3:1, 2:2). Branky: 16. Cvrček (Pazdera), 24. Pavlík (Machač), 34. Cvrček (Štěpánek), 34. Votava (Hykl), 51. Machač (Kišš, Plch), 55. Karásek (Koreček, Plch) – 37. Drobný (J. Voříšek, Bláha), 45. Jankovský (J. Voříšek), 57. Barkóci (Voříšek, Drobný). Rozhodčí: Čížek – Padevět, Švejda. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:2. Diváci: 148.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – Stadion Nový Bydžov 3:4 (2:1, 1:3, 0:0). Branky: 6. Hynek (Pohl, Zámečník), 20. Mert (Mach, Petr), 23. Mert (Veselý, Petr) – 12. Kubišta (Divíšek), 26. Bezděk (Jebavý, Postolka), 28. Černý (Kubišta, Veselý), 34. Černý (Kubišta, Eis). Rozhodčí: Šmika – Karlík, Kynčl. Vyloučení: 12:6, navíc Pohl 5 min. + OK, Klust 10 min. OT + OK, Hynek 10 min. OT – Malý 5 min. + OK. Využití: 1:1. Diváci: 150.

Pořadí:

1. Česká Třebová (12/34), 2. Nový Bydžov (10/21), 3. Nové Město nad Metují (13/21), 4. Choceň (11/20), 5. Chrudim (12/20), 6. Litomyšl (13/17), 7. Jaroměř (13/6), 8. Náchod (12/5).

Další program:

Neděle 30. ledna, 17:00: Chrudim – Jaroměř, Česká Třebová – Nové Město nad Metují, Litomyšl – Nový Bydžov.

SKUPINA B, 11. kolo:

HC Spartak Polička – HC Slovan Moravská Třebová 1:3 (0:2, 1:1, 0:0). Branky: 34. Malenovský (Martinů) – 15. Šíp (Fibrich), 17. Vysloužil (Filip, Langr), 32. Langr (Filip). Rozhodčí: Čížek – J. Kopecký, P. Kopecký. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. Diváci: 89.

13. kolo:

HC Slovan Moravská Třebová – HC Hlinsko 8:2 (1:1, 2:1, 5:0). Branky 14. Cach (Marek, Čikl), 30. Cach (Dubovči), 37. Cach (Marek, Dubovči), 50. Čikl (Marek), 53. Cach (Čikl, Vysloužil), 54. Šíp (Kavan), 58. Cach (Peksa), 60. Fibrich (Cach) – 20. Bříza (Hudec, Adolf), 22. Bříza (Havel). Rozhodčí: Veselý – Pešková, Najman. Vyloučení: 0:3. Využití: 3:0. Diváci: 253.

HC Trutnov – SK Třebechovice pod Orebem 7:3 (2:2, 3:1, 2:0). Branky: 5. Chytráček (Gabriel, Smékal), 14. Tatar (Oppelt, Rada), 28. Janoušek (Šimoníček), 34. Janoušek (Oppelt), 39. Višňák (Smékal, Junek), 45. Smékal (Gabriel), 57. Šimoníček (Višňák, Janoušek) – 1. Wolf, 14. Wolf (Jušta), 26. Jušta. Rozhodčí: Machač – Figer, Šesták. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 70.

HC Spartak Polička – TJ Orli Lanškroun 4:3 (0:1, 1:1, 3:1). Branky: 33. Kunstmüller (Malenovský), 51. Malenovský (Jindra), 54. Tobiáš (Martinů), 56. Krajíček (Nečas) – 4. Pejcha (Pražák), 40. Nastoupil (Pirkl), 44. Pirkl (Nastoupil). Rozhodčí: Škorpil – Matějka, Hájková. Vyloučení: 1:5, navíc Faltus 10 min. OT + OK, Pejcha (oba LAN) 5 min. + OK. Využití: 1:0. Diváci: 73.

Pořadí:

1. Moravská Třebová (10/25), 2. Hlinsko (11/20), 3. Třebechovice pod Orebem (10/19), 4. Lanškroun (9/15), 5. Trutnov (8/11), 6. Polička (10/11), 7. Opočno (10/1).

Další program:

Pátek 28. ledna, 19:15: Hlinsko – Trutnov. Neděle 30. ledna, 17:00: Trutnov – Moravská Třebová, Třebechovice pod Orebem – Lanškroun. Opočno – Polička.