Fakta - branky a nahrávky: 15. Kubíček (Drtina, Kaut) – 23. Sihvonen (Říha, Přikryl), 57. Říha (Š. Bláha, Přikryl), 60. Číp. Rozhodčí: Bejček, Kosnar – Bohuněk, Kotlík. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 725. Třetiny: 1:0, 0:1, 0:2. HC Dynamo Pardubice B: Klouček – Bukač, Zdráhal, Chabada, Hrádek, Kubíček, Drtina – Kaplan, Kaut, Svoboda – Zeman, Urban, O. Rohlík – Rouha, P. Machač, Lichtag – M. Machač, M. Rohlík, Pochobradský. HC Vsetín: Vošvrda – Smetana, Krajčík, Němec, Jenáček, Říha, Hryciow – Hořanský, Bērziņš, Rob – Půček, Klhůfek, Číp – Sihvonen, Přikryl, Bláha – Štefka, Lichanec, Berger – Klímek.

Pardubičtí hokejisté měli výbornou první třetinu a rozhodně nic nenapovídalo tomu, že by měli prohrát. Naopak to byli právě oni, kteří rozradostnili diváky poprvé. Z modré čáry propálil gólmana hostů Martin Kubíček – 1:0.

Vyrovnání přišlo těsně po začátku druhé třetiny. Gól to byl téměř identický, jako ten pardubický. Z modré prostřelil Kloučka Sihvonen. Vyrovnaný zápas se hrál až do 57. minuty. V průběhu ní ale Vsetín udeřil. Říčka vymetl pavučiny pod horní tyčí.

Dynamo se tlačilo za vyrovnáním v šesti, ale Číp potvrdil výhru střelou do prázdné brány Pardubic.

Václav Baďouček (HC Dynamo Pardubice): „Přesto, že jsme dneska prohráli, musím kluky pochválit. Kluci k tomu utkání přistoupili výborně. Měli jsme trochu problém dát dohromady sestavu kvůli nějakým zraněním a nemocem. Ale hráči k tomu přistoupili, tak jak bychom si představovali. Odehráli jsme dvě třetiny vyrovnané utkání, bohužel špatné střídání v závěru nás stálo body. Ale za stavu 1:1 chvíli před tím, než jsme inkasovali, jsme měli velkou šanci na to, abychom utkání zvrátili v náš prospěch. Bohužel se nám to nepodařilo a odcházíme z dnešního utkání bez bodu. Jsou ale porážky, za které se nemusí tým stydět a myslím si, že to je i ten dnešní případ.“