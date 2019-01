Svitavy /KRAJSKÝ HOKEJ/ – Středa v krajské lize nabídla mimo jiné další vydání klasického střetu mezi Chocní a Litomyšlí. To se tentokrát odehrálo pouze se sedmi vyloučeními, což je na tradiční zvyklosti hluboký podprůměr, rozhodně to však nebylo na úkor náboje a atraktivity zápasu.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar, město Litomyšl

Padlo celkem deset gólů a o vyvrcholení dramatické bitvy se postaraly samostatné nájezdy. Žádné překvapení se nenarodilo v Chrudimi, kde Polička odvedla bojovný výkon, ale bez konečného efektu. Třebovský Slovan vytěžil z úterní předehrávky dva body, když musel opakovaně stahovat gólové manko.

HC Slovan Moravská Třebová – HC Chotěboř 4:3 PP (0:0, 0:2, 3:1 – 1:0)

Branky: 43. Duba (Černý, Rosendorf), 43. Černý (Čikl), 58. Duba (Čikl), 62. Rajnoha (Muselík) – 22. Dvořák, 38. Hospodka (Svoboda), 50. Hospodka (Eis). Rozhodčí: Barek – Vepřovský, Říha. Vyloučení: 6:8, navíc Kadlec (CH) 10 min. OT + OK. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 270.

Po málo pohledné první třetině pokračovala také ve druhé nemastná a neslaná hra v podání obou soupeřů. První gól dali hosté v přesilovce a při signalizovaném dalším trestu, když odražený kotouč uklidil do sítě Dvořák. Po špatné rozehrávce Slovanu se ve 38. minutě prosadil v oslabení Hospodka a Chotěboř vedla o dvě branky. Teprve třetí třetina přinesla na třebovské hokejky více „života" a domácí se dostali do tlaku. Ten přinesl nejprve svoje ovoce ve 44. minutě v početní výhodě po tvrdé ráně Duby (2:1) a vzápětí bylo poté, co Černý obkroužil útočné pásmo a z úhlu překonal brankáře, vyrovnáno – 2:2.

Nápor Slovanu pokračoval, ale v polovině třetiny se dostal do nájezdu Hospodka a první střelou hostů v této části opět překlopil skóre na jejich stranu. Domácí museli zase dotahovat a to se jim povedlo v čase 57:12 v přesilovce zásluhou Duby. Do prodloužení si Třebovští přenesli další početní výhodu, tu nevyužili, ale v 62. minutě vystihl rozehrávku soupeře Muselík, předložil ho Rajnohovi a ten rozhodl. „Začali jsme velice špatně, první třetina byla katastrofální. Od polovinu zápasu jsme se začali zvedat, třetí část už byla kvalitní. Dostali jsme sice ještě branku na 2:3, naštěstí jsme ale srovnali a nakonec vyhráli, takže máme alespoň dva body," uvedl trenér Igor Čikl.

Moravská Třebová: Vlach – Kutmon, Pokorný, Rajnoha, Kršňák, Rosendorf – Kobza, Faltus, Tomiga, Maška, Muselík, Čikl, Černý, Duba, Prokop.

HC Spartak Choceň – HC Litomyšl 6:5 SN (1:1, 1:2, 3:2 – 0:0, 1:0)

Branky: 17. Vondráček, 35. P. Prachař (Vyskočil), 49. Křečan (Šejba, Vyskočil), 50. Řezníček (P. Prachař), 55. P. Prachař (Řezníček), rozhodující nájezd Řezníček – 13. Skoumal, 31. Pilavka (Dvořák, Skalník), 33. Pilavka (Š. Švec), 41. Zavřel (Skoumal), 52. Dvořák (Pilavka). Rozhodčí: Prchal – Kareš, Padevět. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:2. Diváci: 570.

Bezmála šest stovek diváků si našlo cestu do hlediště choceňského stadionu a sledovali líbivý ofenzivní hokej. Oba gólmani se hodně zapotili. Spartak dostal hned na úvod výhodu přesilovky, neuspěl, naopak hostům se to ve 13. minutě podařilo Skoumalem. Vyrovnání přinesla Vondráčkova rána od modré čáry, po níž se Kalousek mohl pouze smutně ohlédnout.

Prostřední třetina rovněž nabídla atraktivní hokej. V polovině hrací doby si vybrala slabší chvilku obrana Chocně a dovolila dvakrát v rozmezí minuty a půl skórovat hráčům Litomyšle. Šťastným střelcem byl v obou případech Pilavka. Do té doby dobře chytající Bernart přepustil místo Zelenému. Domácí ale mají Pavla Prachaře, který snížil a zmírnil manko.

Ovšem hosté ihned na startu závěrečného dějství odskočili znovu na dva „fíky" po Zavřelově akci – 2:4. Jenomže pořádné drama teprve začínalo. Jednu z mnoha šancí domácích přetavil v branku Křečan, kterého o minutu později podpořil svojí první trefou v choceňských barvách Řezníček – 4:4. Na řadě byli znovu Litomyšlští, v polovině závěrečné třetiny je poslal zase do vedení Dvořák v přesilové hře. Choceň znovu musela dotahovat. Úspěšně, protože v závěru se před Kalouskem nejlépe zorientoval P. Prachař, našel puk a zametl jej do branky.

Za stavu 5:5 následovalo prodloužení. To se hrálo celých pět minut, ačkoli domácí měli velkou možnost, když hráli přesilovku čtyři na tři po Šedově vyloučení. Rozhodly ovšem až nájezdy a jejich jediným úspěšným exekutorem byl Řezníček a připsal druhý bod Spartaku.

Litomyšl: Kalousek – Skalník, Ondráček, Čejka – Zavřel, Šeda, Pilavka, Uhlíř, Dvořák, Skoumal, Budina, Sokol, Š. Švec.

HC Chrudim – HC Spartak Polička 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Branky: 12. Karásek (Kišš), 13. Jan Polák (Zrůst), 29. Jan Polák (Karásek, Zrůst), 33. Kišš (Jiří Polák), 54. Jiří Polák (Kišš, Vágner) – 40. Bednář (Vápeník, Lidmila), 44. Krajíček (Šedý), 58. Cik (Bednář). Rozhodčí: Kratochvíl – Potůček, Holeček. Vyloučení: 4:6, navíc Boháček 10 min. OT, OK + TH, Vítek (oba POL) 10 min. OT. Využití: 2:0. Diváci: 85.

Na obou stranách chybělo několik opor, což úroveň utkání poznamenalo. Na úvodní gól se čekalo do 12. minuty, kdy skóre otevřel Karásek. Po půlminutě si vychutnal Opršala Jan Polák a zvýšil na 2:0. Nástup do druhé části patřil znovu Chrudimským, kteří využili Janem Polákem přesilovku. Také soupeř se dostával před Chalupovu svatyni, ale domácí gólman byl vždy na místě. Ve 32. minutě obdržel kapitán L. Boháček celou škálu trestů a následnou dlouhou přesilovku využil Kišš.

Sedm vteřin před druhou sirénou pokazil Chalupovi čisté konto Bednář (4:1) a tento gól nabudil hosty v závěrečné části k ofenzivnějšímu pojetí. Další korekci zařídil Krajíček a Polička pokračovala v náporu. V 54. minutě při signalizovaném vyloučení ale uklidnil domácí Jiří Polák pátou trefou a bylo rozhodnuto. Spartak při hře bez brankáře dokázal v čase 57:08 snížit na 5:3 Cikem, což, jak se ukázalo, byl konečný výsledek.

Polička: Opršal – Cik, V. Vápeník, Vítek, Musil, Dvořák – Pazourek, L. Boháček, Bednář, Krajíček, Jindra, Peňáz, Zobač, Šedý, Lidmila.

Další výsledky KL Pardubicka:

Česká Třebová – Hlinsko 10:7 (3:3, 4:1, 3:3). Branky: Vlček 3, Hemský 3, Schejbal, Šula, Fischer, Fúzik – Zdražil 2, Pazdera 2, Dítě, Zídek, Tulis.

Ledeč nad Sázavou – Světlá nad Sázavou 3:6 (2:3, 1:1, 0:2). Branky: Štěpán, Havel, Svoboda – Žák 4, Blažek 2.

Pořadí:

1. Česká Třebová (29), 2. Chrudim (29), 3. Moravská Třebová (27), 4. Hlinsko (24), 5. Chotěboř (22), 6. Světlá nad Sázavou (19), 7. Litomyšl (19), 8. Choceň (16), 9. Polička (7), 10. Ledeč nad Sázavou (3).

Příští program:

14. kolo, neděle 22. listopadu, 17.00: Polička – Choceň, Litomyšl – Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou – Česká Třebová, Hlinsko – Moravská Třebová, Chotěboř – Chrudim. (rh, re)