Svitavy – Premiéra se nepovedla, na druhý pokus to snad bude veselejší. Na hokejové celky z regionu čekají další utkání čtvrtfinálových sérií krajské ligy a všechny tři mají co napravovat.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Šilar

V neděli se přesvědčili o tom, že proti nim stojí skutečně kvalitní soupeři a neexistuje prostor pro chyby. Dostat se do manka dvou zápasů, to by bylo z hlediska postupových ambicí velmi vážné.

STŘEDA 18:30: HC Litomyšl – HC Spartak Choceň (stav série: 0:1, rozhodčí: Prchal – Schaffer, Špulák). Litomyšlští podali v Chocni konkurenceschopný výkon, jemuž však scházela větší efektivita. A to se musí změnit, má-li být série po dnešku vyrovnaná. Proměňovat vypracované gólové příležitosti, na tom si domácí hokejisté musí dát záležet. A rovněž je třeba využít nějakou tu přesilovku, což se jim v Chocni přes několik možností nepovedlo.

STŘEDA 18:30: HC Kohouti Česká Třebová – HC Slovan Moravská Třebová (stav série: 1:0, rozhodčí: Rulíček – Sliacký, Budinský). Druhé dějství tohoto mimořádného dramatu se odehraje na zimním stadionu Na Skalce. Těžko hledat nějaký podstatný rozdíl mezi rivaly, když všechny tři vzájemné duely v této sezoně skončily nejtěsnějším poměrem branek. Znovu půjde o každou využitou šanci, o každou potrestanou chybu či o jeden klíčový zákrok brankáře. Určitě je v silách Slovanu oplatit Kohoutům nedělní porážku.

ČTVRTEK 18:30: HC Spartak Polička – HC Světlá nad Sázavou (stav série: 0:1, rozhodčí: Barek – Schaffer, Louda). Zahodit přehnaný respekt ze soupeře, to je prvořadý úkol pro domácí tým. Každý ví o vysokých kvalitách Světlé, ale poličští fanoušci chtějí od svých hráčů vidět i proti favoritovi něco daleko lepšího než pouhých jedenáct střel jako v předchozím střetnutí.