A nebylo to jen tak ledajaké odpoledne. Na akci totiž zavítali i vzácní hosté z HC Dynamo Pardubice. Milan Klouček, Tomáš Zeman a Ondřej Matýs rozdávali autogramy a také předali kšiltovky podepsané hráči NHL vítězům soutěže Hokejová challenge, kterou malí adepti hokejového umění vyplnili období vynuceného oddělení od svého milovaného sportu.

„Chtěli jsme připravit program, aby kluci nezapomněli v létě na hokej, a to i s ohledem na uplynulou sezonu, která nebyla ideální. Jsem rád, že nevíme o hráčích, kteří by chtěli skončit. Věříme, že v září přijde co nejvíce dětí na led. Přihlášeny do soutěží máme všechny mládežnické kategorie,“ sdělil organizátor a šéftrenér mládeže HC Litomyšl Matěj Bažant.

Během hokejového odpoledne ve fotbalgolfovém areálu se také uskutečnila sbírka na pomoc obcím na Moravě, které zasáhlo tornádo. Vybraná částka 6 410 korun poputuje na účet organizace Člověk v tísni.

Se svými dojmy se svěřil pardubický gólman MILAN KLOUČEK, který v odehraném ročníku nakoukl i do kabiny národního mužstva.

Jaká byla uplynulá sezona z vašeho pohledu?

Jak na houpačce. Příprava skvělá, ale začátek nebyl ideální. Došlo ale ke změně trenéra a postupně si to sedlo. Začali jsme si věřit a vyhrávat. Zahráli jsme si play off, s Karlovými Vary to bylo skvělé, s Boleslaví horší. Bylo to však lepší než hrát baráž. Sezonu hodnotím pozitivně. Příští rok budeme silnější a doufám, že dojdeme ještě dál.

Co pro vás znamenalo zahrát si v reprezentaci?

Vůbec jsem nečekal, že by něco takového mohlo přijít. Tréninky i odchytaná půlka zápasu byly pro mě obrovskou zkušenosti. Byli tam nejlepší kluci z republiky. Snažil jsem se pochytit co nejvíc. Třeba od Romana Willa. Kdyby mi to někdo řekl před sezonou, tak bych tomu nevěřil. Je to určitě velká motivace.

Kdo byl váš vzor v mládí?

Sledoval jsem NHL. Líbili jsme mi třeba Henrik Lundqvist nebo Dominik Hašek. Dnes koukám na sestřihy zápasů a beru si od každého něco. Konkrétní vzor teď nemám.

V současné době jste vy sám vzorem pro mladší hráče. Jak to vnímáte?

Je to hezké. Když jsem byl malý, tak jsem chodil pro podpisy a byl jsem z toho nadšený. Navíc mi je pomáhala sbírat i moje mamka. Stával jsem i celý zápas za střídačkou a žebral o hokejky. Byl jsem to samé jako tihle kluci, takže vím, jak se cítí. Snažím se k nim být hodný a motivovat je, aby se snažili. Hlavně, aby je hokej bavil.

Po náročné období si můžete užít léto. Budete ho trávit aktivně?

Budu plnit plán našeho kondičního trenéra. Možná na chvilku s přítelkyní vypadneme z Pardubic, protože pak toho bude dost. Věřím, že budeme až do dubna v zápřahu. (pš, rh)