Svitavsko /KRAJSKÝ HOKEJ/ – Deset gólů do sítě Chocně a nyní „osmička" na hlineckém ledě. Slovan se se svými soupeři před sváteční přestávkou ani v nejmenším nemazlil.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Šilar

Poslední předvánoční dějství v krajské hokejové lize mužů zastihlo v dobré pohodě moravskotřebovské hráče, kteří i svoje druhé vystoupení v nadstavbové části s přehledem zvládli. Litomyšl posílila svoje naděje na play off vítězstvím v Poličce, naopak poražený Spartak je mimo hru o čtvrtfinále.

SKUPINA A

HC Hlinsko – HC Slovan Moravská Třebová 4:8 (1:2, 2:4, 1:2)

Branky: 4. Chvojka (Hron), 31. Chvojka (Brebera), 35. Brebera (Dítě), 58. Zdražil (Chvojka, Králíček) – 3. Kobza (Faltus), 20. Pokorný (Aulehla, Duba), 25. Muselík (Kvapil, Řehulka), 25. Čikl (Rosendorf, Pokorný), 38. Duba (Rosendorf), 39. Rajnoha (Prokop), 47. Čikl (Duba), 52. Čikl (Duba, Aulehla). Rozhodčí: Doležal – Říha, Souček. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:3. Diváci: 126.

Moravská Třebová: Turek – Pokorný, Rajnoha, Kutmon, Rosendorf, Kvapil – Kobza, Maška, Faltus, Řehulka, Muselík, Čikl, Duba, Aulehla, Hujsa, Prokop.

Přes vlažný výkon v úvodní třetině se Slovan ujal záhy vedení po střele Kobzy a odpověď měl i na vyrovnání hlineckého Chvojky, protože těsně přes první sirénou dorážel Aulehlovu střelu Pokorný – 1:2. Prostřední část přinesla nejen mnoho gólů a šancí, ale především pěkný hokej. Hosté nejprve odskočili až na 1:4, ale soupeř se nehodlal vzdát a ve 35. minutě se zásluhou Brebery přitáhl na 3:4. Jenže Slovanisté reagovali v přesilových hrách a po trefách Duby a Rajnohy získali zpět uklidňující náskok. Třetí třetina střelecky patřila Čiklovi, který se zasloužil ještě o dvě branky a zkompletoval hattrick.

„Zasloužené vítězství. První část jsme ne úplně zvládli, Hlinsko hrálo dobře a tvrdě do těla, ale naštěstí jsme ji ustáli. Druhá třetina, jak jsem si přečetl ze zápisu, byla 2:27 na střely. Měli jsme spoustu šancí, které jsme neproměnili, ale naštěstí nějaké ty góly padly. Domácí se dostali do stavu 3:4, ale dali jsme z přesilovek další branky, tím jsme zase odskočili a zbytek utkání si pohlídali. Jsem rád za to, jak jsme sezonu dotáhli do svátků, budeme se dál snažit bojovat o špici," hodnotil zápas třebovský lodivod Igor Čikl.

Další výsledky:

Česká Třebová – Světlá nad Sázavou 5:4 (0:1, 3:1, 2:2). Branky: Jindřich 2, Fúzik, Lesák, Šimončič – R. Křišťan 3, Dolinský. Rozhodčí: Kratochvíl – Havel, Vepřovský. Vyloučení: 7:5, navíc P. Včela (SV) 10 min. OT. Využití: 1:1. Diváci: 425.

Chrudim – Choceň 4:3 (1:1, 0:1, 3:1). Branky: Jiří Polák, Plch, Mlejnek, Novák – P. Prachař 2, Král. Rozhodčí: Sedlák – Kalina, Kalus. Vyloučení: 7:6. Bez využití. V oslabení: 1:1. Diváci: 138.

Pořadí:

1. Česká Třebová (56), 2. Světlá nad Sázavou (47), 3. Moravská Třebová (46), 4. Choceň (32), 5. Chrudim (30), 6. Hlinsko (30).

Další program:

2. kolo, středa 4. ledna, 18.30: Světlá nad Sázavou – Chrudim, Choceň – Hlinsko. 19.00: Moravská Třebová – Česká Třebová.

SKUPINA B

HC Spartak Polička – HC Litomyšl 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)

Branky: 2. Krajíček (Pazourek) – 8. Pilavka (Dvořák, Mečiar), 12. Pilavka (Dvořák, Musil), 17. Pilavka (Mečiar), 32. Budina (J. Voříšek), 36. Dvořák (Vomočil). Rozhodčí: Rulíček – Budinský, Pecina. Vyloučení: 1:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 250.

Polička: Zelený (36. Vašátko) – Klíma, Máša, Cik, Štěrba, Vyskočil – V. Vápeník, Šedý, L. Boháček, J. Boháček, Pazourek, Krajíček, Zobač, Martinů, Poul. Litomyšl: Kalousek – Kovář, Fajfr, Bláha, Mečiar, Skalník, Š. Švec – Budina, Musil, J. Voříšek, Vomočil, Pilavka, Dvořák, Skoumal, Půlpán, Barkóci, Večeřa.

Domácí začali utkání lépe a po necelých dvou minutách se po rychlém výpadu dvojice Pazourek – Krajíček ujali vedení. Jenže na straně hostů opět demonstroval svoji nepostradatelnost Pilavka, jenž se čistým hattrickem v rozmezí devíti minut sám postaral o obrat. Nejprve stál na konci perfektní souhry své formace, následně se prosadil zblízka krátce po vypršení přesilové hry a v čase 16:10 udeřil ze sóla při vlastním oslabení – 1:3. S domácími to viditelně otřáslo a utkání pokračovalo pod litomyšlskou kontrolou. Což platilo také ve druhé části, v níž těžil z Voříškovy akce dorážející Budina a o chvíli později měl k opakovanému zakončení čas i prostor Dvořák. V závěrečné dvacetiminutovce upadla hra do podprůměru a i když se několik šancí na obou stranách ještě zrodilo, tak se na ledě i v hledišti víceméně pouze čekalo, až zazní závěrečný klakson. Ten podtrhl zasloužené vítězství litomyšlských hokejistů.

Další výsledek:

Chotěboř – Havlíčkův Brod B 3:4 (1:1, 2:3, 0:0). Branky: Svoboda 3 – Hlídek, Hynek, Abbrent, Mendl. Rozhodčí: Kolář – Škorpil, Gregar. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 145.

Pořadí:

1. Havlíčkův Brod B (30), 2. Litomyšl (30), 3. Chotěboř (28), 4. Ledeč nad Sázavou (18), 5. Polička (13).

Další program:

3. kolo, středa 4. ledna, 18.30: Litomyšl – Havlíčkův Brod B, Ledeč nad Sázavou – Polička.