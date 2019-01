Svitavy – Dvacet vyloučení a navrch jedna „desítka", taková byla vizitka rozhodčího Kratochvíla v okresním derby krajské hokejové ligy.

Kromě trestů však v duelu Spartaku proti Litomyšli padaly i góly a v tomto ohledu byli daleko lepší domácí hráči, kteří potvrdili velice dobrou formu a v polovině základní části si opět upevnili pozici v elitní osmičce. Dařilo se i Moravské Třebové, ta si odvezla tři body z Hlinska, kde bylo o osudu zápasu rozhodnuto dávno před jeho závěrem. Nyní si všechny týmy týden odpočinou a o příštím víkendu se pustí do odvetných bojů.

HC Spartak Polička – HC Litomyšl 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Fakta: Branky: 21. Havlíček (L. Boháček, L. Hejtmánek), 25. Jan (J. Boháček), 36. Škarýd (Jan, Musil), 45. Havlíček (L. Boháček), 56. Gregar (Szilva, Škarýd) – 18. Ondráček (Kosejk), 44. M. Švec. Rozhodčí: Kratochvíl – Kleprlík, Holeček. Vyloučení: 9:11, navíc Lustyk (LIT) 10 min. OT. Využití: 4:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 605.

Polička: Vašátko – Jan, Musil, Vápeník, L. Hejtmánek, Tobiáš – Szilva, Gregar, Škarýd, Havlíček, Švejda, L. Boháček, J. Boháček, Šedý, Krajíček, Zobač, Jindra. Litomyšl: Kalousek – Ospald, Ondráček, Kosejk, Skalník, Krutina – Jankovský, M. Švec, Pavlák, Lustyk, Vomočil, Š. Švec, Hynek, Fajfr, Ropek.

Nástup do utkání vyšel lépe Spartaku, i díky tomu, že hrál hned po půlminutě první přesilovku. Nevyužil ji, stejně jako dvě další, které následovaly v rychlém sledu za sebou, ale zákonitě se dostal daleko dříve do tempa. Na skóre se to ovšem neprojevilo. Naopak hosté svoji úvodní početní výhodu přetavili ve vedoucí gól, který zařídil parádní ránou Ondráček – 0:1.

Tento náskok se však rozplynul ještě do poloviny utkání a na vině byla série vyloučení na straně hostů. Hned v čase 20:35 se prosadil Havlíček a srovnal na 1:1. Polička pokračovala v tlaku na soupeře, který se neustále bránil ve čtyřech. Ve 25. minutě se přesně trefil Jan a domácí šli poprvé v zápase do vedení – 2:1. Ve 36. minutě pak hráli v pořadí osmou (!) přesilovou hru, ve které jim nejprve nebyl uznán třetí zásah pro postavení útočícího hráče v brankovišti, ale vzápětí se trefili už regulérně, když si Škarýd nejrychleji našel odražený puk a překonal gólmana Kalouska.

Hosté měli jedinečnou možnost vrátit se do hry v závěru prostřední třetiny, kdy hráli minutu a 18 sekund v pěti proti třem, ale s touto výhodou naložili skutečně darebně a za celou dobu nevystřelili na branku. I přesto se kontaktní trefy dočkali, paradoxně při vlastním oslabení, když gólman Vašátko rozehrál kotouč přesně na hůl M. Švece a ten neměl problém skórovat – 3:2. Ještě v této přesilovce se ale před Kalouskem prosadil důrazný Havlíček a naděje Litomyšle znovu pohasly.

Plamínek ale ještě plápolal a v 50. minutě dostali hosté podruhé v zápase výhodu dvojnásobné přesilovky, tentokrát na tři čtvrtě minuty. Vašátko však v těchto chvílích napravil svůj kiks při druhém inkasovaném gólu a svůj tým několikrát podržel. Litomyšlští se pořád tlačili dopředu, jenže v 56. minutě podnikl rychlý kontr Gregar, krásně se uvolnil a proti jeho střele byl Kalousek bezmocný – 5:2.

To bylo razítko na výsledek, Spartak nepřipustil komplikace a oslavil cennou výhru. Vyrovnal se s absencemi v defenzivě lépe než Litomyšlští s citelně scházejícími útočníky (Koudelka, Dvořák, Dospěl).

„Spokojenost je maximální. Myslím, že jsme po většinu zápasu byli lepší a vyhráli zaslouženě. V první třetině jsme nedokázali bohužel naši převahu vyjádřit gólově, naopak jsme z ojedinělé akce inkasovali. Od druhé části jsme výrazně zlepšili bruslení, dobrým pohybem nutili soupeře k faulům a přesilovky nám báječně vycházely," chválil trenér vítězů Dušan Vápeník.

„Jako zlomové vidím ubráněné oslabení ve třech na konci druhé třetiny. Stejně důležité bylo, že nás nepoznamenal gól na 3:2 po chybě jinak výborného Vašátka, naopak jsme hned z další akce znovu odskočili a tím jsme soupeře zlomili," dodal poličský trenér, pro něhož je zisk jednadvaceti bodů v polovině základní části z říše snů. „Nesmíme ale usnout na vavřínech, musíme i nadále pracovat stejně jako doposud," nepodléhá Dušan Vápeník předčasnému uspokojení.

HC Hlinsko – HC Slovan Moravská Třebová 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)

Fakta: Branky: 6. Šuvara (Spal), 52. Spal (Kavalír) – 10. Faltus (Čikl), 10. Kučera, 15. Aulehla (Čikl, Schneider), 28. Řehulka (Kutmon), 28. Aulehla (Faltus, Kučera), 45. Čikl (Schneider, Řehulka). Rozhodčí: Sedlák – Kalus, Vašátko. Vyloučení: 7:9, navíc Zdražil (HL) a Kyša (MT) 10 min. OT. Využití: 1:1. Diváci: 180.

Moravská Třebová: Kyša – Kutmon, Rosendorf, Kvapil, Rajnoha, Schneider, Kršňák – Muselík, Čikl, Řehulka, Faltus, Kučera, Aulehla, Prokop, Koranda, Schejbal.

Slovan začal duel dvojnásobným oslabením, ale skoro dvě minuty se bránil velmi dobře. Skóre potom sice otevřel ze sólového nájezdu Šuvara, ale tento moment jakoby nastartoval hosty a začali soupeře přehrávat. V 10. minutě rozvlnil síť za zády brankáře Veselého střelou z bekhendu Faltus. Vzápětí domácí „namazali" Kučerovi a ten poslal hosty do vedení (1:2), aby se o zvýšení postaral v přesilové hře prudkou ránou Aulehla. Stejný hráč potom ještě neproměnil trestné střílení.

Ve druhé části padaly góly jenom do hlinecké svatyně. Přišly rychle za sebou, když nejprve zblokovanou střelu Kutmona doklepl do odkryté svatyně Řehulka a hned vzápětí ukončil Veselého působení v tomto duelu svým druhým gólem Aulehla – 1:5. I domácí měli svoje příležitosti, ale Kyša pevně zamkl klec a v této části nekapituloval. Slovanisté mohli přidat další góly, ale ani přesilovka pět na tři jim nestačila. Prosadili se až ve 45. minutě po dělovce Čikla – 1:6. Poslední slovo měl nakonec hlinecký Spal, ale dohrávalo se pod taktovkou Slovanu.

„Na venkovních hřištích se nám zatím příliš nedařilo, ale tentokrát podali všichni kluci zodpovědný výkon. Gólman nás podržel a trefili jsme, co jsme trefit měli. Základem úspěchu byla obranná činnost," pronesl kouč Slovanu Jan Klacl.

Krajská liga – další výsledky 11. kola

Chrudim – Chotěboř 4:3 po SN (1:2, 0:1, 2:0 – 0:0, 1:0). Branky: Kišš, Urban, Budinský, rozhodující nájezd Ježek – Žemlička 2, Dvořák. Rozhodčí: Kukeně – Honza, Souček. Vyloučení: 9:8. Využití: 0:1. Diváci: 134.

Choceň – Ledeč nad Sázavou 10:4 (2:3, 3:0, 5:1). Branky: T. Prachař 3, P. Prachař 3, Křečan, L. Pilař, Fišer, Voříšek – Havel, Štěrba, Duben, Štěpán. Rozhodčí: Přichystal – Vepřovský, Holeček. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 427.

Česká Třebová – Světlá nad Sázavou 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Branky: Hemský, Jindřich, Pelán, Lesák – Dolinský 2, Křišťan. Rozhodčí: Najman – Kolář, Škorpil. Vyloučení: 6:11, navíc Janda 5 min. + OK – Žák, Kubát, O. Včela 10 min. OT., P. Včela 10 min. OT + OK. Využití: 1:1. Diváci: 431.

ZH Pardubice – Skuteč 5:4 po SN (2:0, 1:3, 1:1 – 0:0, 1:0). Branky: J. Šejba, Verner, Procházka, Čapek, rozhodující nájezd J. Šejba – Kusý 2, Bednář, Vokoun. Rozhodčí: Sedlák – Rulíček, Kolář. Vyloučení: 11:6, navíc Hrabánek a Koblížek (oba ZH) 10 min OT. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 70.

Pořadí: 1. Chrudim (26), 2. Moravská Třebová (24), 3. Česká Třebová (24), 4. Světlá nad Sázavou (23), 5. Choceň (21), 6. Polička (21), 7. Litomyšl (18), 8. Hlinsko (18), 9. Ledeč nad Sázavou (10), 10. Chotěboř (9), 11. ZH Pardubice (3), 12. Skuteč (1).

(rh, dp)