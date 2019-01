Polička – Hokejisté Spartaku se oklepali z debaklu v Chocni.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

V dohrávce krajské soutěže mužů vybojovali tři body proti Semechnici.Z jejího domácího stadionu v Opočně si odvezli výhru podruhé v sezoně.

Semechnice – Polička 2:4

Hosté byli v opatrné první třetině aktivnější a vytěžili z toho v 8. minutě vedení po akci dva na jednoho v podání Havlíčka a zakončujícího Vápeníka. Pak ale nedali Vašátko a Boháček sólové nájezdy a trest přišel vzápětí, soupeř v přesilovce vyrovnal Ehlem.

Druhou třetinu otevřeli Poličští náporem. Dvojnásobnou početní výhodu využil Drobný a při signalizovaném vyloučení se trefil Vašátko. Domácí dlouho nebyli příliš nebezpeční, ale potrestali sérii poličských faulů (čtyři minuty ve třech) a snížili na 3:2. Jejich případný tlak v poslední třetině ovšem Spartak zodpovědnou hrou odrazil, vyvaroval se dalších zbytečných vyloučení a v 50. minutě mu junior Štefka pojistil tři body.

Fakta – branky: Ehl, Schejbal – D. Vápeník 2, Drobný, Štefka. Rozhodčí: Kubišta – Vízek, Seidl. Vyloučení: 9:12, navíc domácí 1 x OK – hosté 1 x 10 minut OT. Využití: 2:3. Diváci: 100. Třetiny: 1:1, 1:2, 0:1.

HC Polička: Šauer – Drobný, Husák, Češka, Veselý, Nespěšný – D. Vápeník, Boháček, Boháč, Havlíček, Vašátko, Radiměřský, Šedý, Štefka, Schlögl.

„Za stavu 3:1 jsme soupeře mohli dorazit, místo toho jsme ho vlastní nedisciplinovaností a nesmyslnými vyloučeními sami vrátili do hry. Naštěstí jsme si na to ve třetí části už dali pozor a dokázali výhru pojistit. Tři body z venku mají po předchozím debaklu velkou cenu. Až na závěr druhé třetiny to od kluků byla dobrá práce. Poděkování patří i juniorům, kteří naskočili do zápasu a nezklamali,“ řekl trenér Miloš Grubhoffer.