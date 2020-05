Slovan měl šanci postoupit na základě stanovených pravidel, kdy byly osloveny nejvýše umístěné kluby dlouhodobých částí jednotlivých krajských hokejových lig, které do okamžiku ukončení sezony nebyly vyřazeny z play off.

ŘÍKÁM TO ŘADU LET

Třebovští hokejisté na tom byli v tomto ohledu lépe než jejich fináloví soupeři z Chrudimi (tato série byla ukončena za stavu 2:0 na zápasy v chrudimský prospěch).

„My druhou ligu hrát určitě nebudeme,“ reagoval na dotaz Deníku manažer HC Slovan Pavel Kršňák, muž, který stojí za všemi úspěchy a medailovými umístěními moravskotřebovského hokeje v uplynulých sezonách krajské ligy.

„To tvrdím několik let, lépe řečeno několik desítek let. Pokud by se pro to přece jenom někdo rozhodl, tak rozhodně bez mojí účasti,“ prohlásil třebovský manažer jednoznačně na dané téma.

Pro úplnost dodejme, že druholigovou nabídku odmítly také oslovené celky ze sousedního regionu Stadion Nový Bydžov (vítěz krajské ligy Královéhradecka) a HC Jičín (vítěz krajské ligy Liberecka).

BUDOUCNOST? NEJASNÁ

Co se týče samotné krajské ligy, i její další osudy jsou poněkud zahaleny v mlze, a to nikoli jen z koronavirových důvodů. Už v průběhu nedokončeného ročníku probleskly zprávy o zvažování společné soutěže Pardubického s Královéhradeckým krajem, otazník rovněž visí i nad případným odchodem celků Chotěboře a Světlé nad Sázavou do krajské ligy na Vysočině. Všechno podstatné se ozřejmí teprve v následujících dnech a týdnech.

„Bavit se v současné chvíli o budoucnosti a podobě krajské ligy není na místě, pokud nevíme, kdo ji bude vůbec hrát, za jakých finančních možností a jakým systémem,“ uvedl moravskotřebovský manažer.

„Pro nějakou formu spolupráce z Královéhradeckým krajem jsem však byl vždy,“ připomíná Pavel Kršňák, že společná soutěž by mu proti mysli zřejmě nebyla. Ostatně se dlouhou řadu let hrála, než došlo na rozdělení podle krajů.