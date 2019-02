Slovanisté měli start jako ze svých nejhezčích představ, neutekly ani celé tři minuty a Augustin otevřel účet. Soupeř vědom si, že zkrátka nesmí nechat Třebovou utéci, reagoval vzápětí Homolou a od té chvíle se hrál rušný hokej s častými pokusy o zakončení na obou stranách, v úvodní třetině však již neúčinnými.



Nástup do prostřední periody rovnal se nástupu do té první. Rychlý výpad zakončil opět Augustin a když těsně po polovině duelu z pokračujícího tlaku zvyšoval Řehulka na 3:1, publikum zpozornělo. Že by se lámal chleba?

1:0, 2:1, 3:1, 3:2, 4:3, 5:4. Slovan byl průběhu zápasu ve skóre většinou napřed, soupeř ani jednou nevedl. A když vedoucí gól dal, odpovědět se nedalo…

Což o to, on se možná i lámal, ale jiným směrem, než by si většina v hledišti přála. Slovan totiž slibný náskok nedokázal udržet, na přelomu druhé a třetí části o něj přišel a začínalo se znovu…



Ještě dvakrát se potom domácí přiblížili do semifinále, ještě dvakrát Rehau aréna bouřila. A ještě dvakrát zklamaně vydechla, dlužno dodat.



Ale po pořádku. Ve 43. minutě prostřelil hradbu těl Faltus, leč hned vzápětí podobná situace nastala také na opačné straně kluziště a střela Zídka zůstala Galuškovi velmi dobře „schovaná“ – 4:4.



Další góly padaly posléze v početních výhodách. Tu třebovskou zužitkoval kanonýr Pavlovský maje na kruhu dostatek času i prostoru. Na odpověď se nečekalo dlouho, také na Zídka obránci jaksi pozapomněli a bylo zle.



Ještě jednu obrovskou šanci dostali domácí, aby zlomili stav 5:5 a top čtyřka se jim otevřela. To když si počínal v rozporu s pravidly Dítě a dvě minuty proti čtyřem měly být Slovanistům dost dlouhé na to, aby rozhodli. Měly, ale nebyly, na čemž měl hlavní zásluhu brankář Saifr, který v okamžiku, kdy už domácí fanoušci zvedali ruce, vytasil se svojí lapačkou zákrok večera.



Prodloužení tři na tři, to je loterie, při níž hrozí přečíslení každým momentem. A byli to hosté, kteří jedno takové v čase 62:13 dotáhli ke gólovému finále, po spolupráci Gregara se zakončujícím Benešem zůstal Galuška bez šance.



Takže sny o bleskovém ukončené série vzaly za své, Slovan musí znovu do boje v Hlinsku.

ČTVRTFINÁLE, 3. zápas:

HC Slovan Moravská Třebová – HC Hlinsko 5:6 PP (1:1, 2:1, 2:3 – 0:1)

Stav série: 2:1.

Branky: 3. Augustin, 21. Augustin (Pavlovský, Čikl), 32. Řehulka (Marek, Fibrich), 44. Faltus (Marek, Langr), 53. Pavlovský (Augustin, Marek) – 5. Homola (Cejpek), 38. Beneš (Gregar, Zídek), 42. Cejpek (Pazourek), 45. Zídek (Vlček), 55. Zídek (Hron, Dítě), 63. Beneš (Gregar). Rozhodčí: Čížek, Barek – P. Kolář, Schaffer. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:2. Diváci: 673.



Moravská Třebová: Galuška – Rajnoha, Hradil, Janošek, Muselík, Janků, Kudrna – Pavlovský, Čikl, Augustin, Kobza, Faltus, Langr, Marek, Řehulka, Fibrich, Vaňous. Hlinsko: Saifr – Beneš, Poskočil, Sobotka, Zídek, Fink, Vácha – Dítě, Vlček, Zdražil, Chvojka, Homola, Cejpek, Králíček, Hron, Brebera, Pazourek, Gregar.



Čtvrté utkání se hraje ve středu 13. února od 18:30 v Hlinsku.