Jednoznačný vývoj má zatím finálová série krajské hokejové ligy. Osm gólů dal Slovan Kohoutům venku, sedm ve středu doma a není v tuto chvíli mnoho takových, kteří by si mysleli, že Česká Třebová může tuhle bitvu ještě zvrátit. Na to byla herní převaha mančaftu z Rehau arény, především ve hře pět na pět, možná až zarážejícím způsobem výrazná.

Domácí se na soupeře vrhli jako hladové šelmy na bezbrannou kořist a okamžitě ho zatlačili do hluboké defenzivy. První chybu udělali oni, když jim v oslabení ujel Prachař (0:1), avšak to jakoby je ještě více nastartovalo.



O vyrovnání se postaral Langr ze samostatného úniku, vzápětí využil Čikl třetí přesilovku Slovanu v utkání, na 3:1 zvyšoval Pavlovský, jehož kontr v oslabení skončil gólem přesto, že byl faulován. I tak stačil puk „zamést“ za Nimmerichtera.



Rozlet domácích přerušila série vyloučení. Na přelomu první a druhé třetiny usedlo k trestoměřičům pět hráčů, několikrát se bránili ve třech a to se ustát nedalo. Prachař dělovkou snížil a v nástupu do prostřední části Hemský v další přesilovce vyrovnal.



Potom se hokej na nějaký čas z ledu vytratil, ze série trestů vyšli lépe Slovanisté a jednu z početních výhod zužitkoval dorážející Langr.



Jakmile se nervy na obou stranách uklidnily, tak bylo znát, že domácí mají zkrátka a dobře navrch. V závěru druhé třetiny si na přetíženě obraně Kohouti vynutili dva fauly, za začátku závěrečné třetí a přesilovku pět na tři využil Čikl doklepávající Augustinovu střelu.



Stav 5:3 už vypadal hodně slibně, ale o drama se postarali sami domácí, když v oslabení otáleli s vyhozením kotouče z obranného pásma tak dlouho, až o něj přišli a rychlou kombinaci zakončil Prachař. A českotřebovské šance tím pádem zase ožily.



Jenomže se ukázalo, že Kohouti nemají síly na to, aby si vynutili podstatnější tlak. Kvalitně pracující defenziva Slovanu zadusila veškerou jejich snahu hned v zárodku.



S blížícím se koncem domácí hokejisté dominovali jak fyzicky, tak herně, a otevřených vrátek směrem k Nimmerrichterovi ještě dvakrát využil hbitý Augustin.



Vítězství si tedy domácí pojistili teprve v posledních čtyřech minutách zápasu, není však žádných pochyb, že bylo naprosto zasloužené.

V NEDĚLI TO DORAZIT

„Klukům patří veliký dík,“ řekl k zápasu moravskotřebovský kormidelník Igor Čikl. „Měli jsme těžké chvilky hlavně v oslabení, které jsme naštěstí ustáli. Ty přesilovky soupeře mě štvaly, protože jsme hráli třikrát ve třech. Během celého zápasu jsme ale vedli,“ upozornil Čikl. Ten mohl být spokojen s představením svých svěřenců v plném počtu hráčů na ledě.



„Náš celek pracuje daleko lépe při hře pět na pět. Česká v plném počtu nepředvedla nic, nedala ani jediný gól. Tři byly z přesilovek a po naší chybě jeden v oslabení. V rovnovážném stavu jsme měli hru naprosto pod kontrolou. Byli jsme lepší a i závěr nám vyšel, nepustili jsme hosty ani do power play,“ uvedl nadšený Čikl.



Co zbývá v neděli? Rozhodnout! „Je na nás, abychom nic nepokazili a dotáhli to do zdárného konce,“ má Igor Čikl jednoznačný cíl.



„Soupeř byl i ve druhém utkání hokejovější. V nepravý čas nás zasáhla marodka klíčových hráčů, hlavně Fúzika a Škvora. Minimálně dvě třetiny jsme hráli celkem vyrovnanou partii, pak jsme otevřeli hru a hráčům docházely síly. Z výkonu rozhodčích nemám dobrý pocit. Jeden pískal všechno, druhý nic,“ vyjádřil se kouč hostů Jaromír Jindřich.

Moravská Třebová – Česká Třebová 7:4

Fakta – branky: 11. Langr (Kobza, Schneider), 12. Čikl (Augustin), 19. Pavlovský, 29. Langr (Faltus), 42. Čikl (Augustin), 57. Augustin, 60. Augustin (Pavlovský) – 5. Prachař, 20. Prachař (Jar. Moučka, Hemský), 24. Hemský (Jar. Moučka), 45. Jindřich (Prachař). Rozhodčí: Kratochvíl, Prchal – Holeček, Plch. Vyloučení: 11:11. Využití: 3:3. V oslabení: 1:1. Diváci: 836. Třetiny: 3:2, 1:1, 3:1. Stav série: 2:0.



HC Slovan Moravská Třebová: Turek – Pokorný, Rajnoha, Muselík, Schneider, Kolařík, Hradil – Augustin, Čikl, Pavlovský, Langr, Kobza, Faltus, Duba, Janošek, Pěcha. HC Kohouti Česká Třebová: Nimmerrichter – Cik, Pražák, Šejba, Jan Moučka, Šimončič, Verner – Hemský, Vlček, Jar. Moučka, T. Prachař, Jindřich, Křečan, Pejcha, Knytl, Zítka.

Hvězda utkání:

Vojtěch Augustin se podílel na čtyřech ze sedmi zásahů Slovanu. Nejprve z jeho práce v útočném pásmu vytěžil dva góly v přesilovkách kapitán Čikl, v závěru potom předvedl i střelecké kvality, s kolabující obranou protivníka si nedělal starosti a dvakrát zavěsil.

Moment utkání:

Pět hráčů Moravské Třebové za sebou vykázali rozhodčí Prchal s Kratochvílem na trestnou lavici na přelomu první a druhé dvacetiminutovky. Kohouti toho sice využili k vyrovnání na 3:3, jenže netrvalo to moc dlouho a domácí se znovu chopili otěží hry. (rh, hor)

Další program:3. utkání: neděle 18. března, 17:00 (ČT)