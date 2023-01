Tomu se tedy panečku říká vyrovnanost! Do konce dlouhodobé části krajské hokejové ligy chybí dvě kola a pořadí především ve skupině A skýtá nevídaný pohled. Mezi stále vedoucí, byť v novém roce neúspěšnou Litomyšlí a osmými Kohouty je rozdíl všeho všudy pěti bodů. Pravda, trochu paseku v tom dělají nesehrané zápasy z předvánočního období, o jejichž osudu musí v tomto týdnu rozhodnout řádící komise (náhradní termín má určen pouze čtvrteční duel Litomyšl – Jaroměř).

Deset bodů zůstalo v neděli na Hradecku, pouze moravskotřebovský Slovan potvrdil aktuální dobrou formu a „okradl“ Novou Paku. A to si mohl odvézt i plný zisk, ve třetí třetině však přišel o tříbrankové vedení, tudíž radost na straně hostů odpálil teprve v prodloužení Palička a měla hodnotu dvou bodů.

Náskok tří gólů promarnili také českotřebovští Kohouti a v jejich případě to pro ně bylo osudné, neboť vinou toho přišli v souboji s Novým Městem o všechny body. Ještě v 51. minutě sice Augustin vrátil na jejich stranu vedení (3:4), ale závěr patřil soupeři a jeho obratu. Alespoň, že vše dobře dopadlo po nepříjemném zranění obránce Daňka, kterému protihráč nešťastně prořízl bruslí pravé stehno a krvácející třebovský hokejista musel do nemocnice na šití.

Zadrhla se Litomyšl, která prohrála podruhé za sebou. V Novém Bydžově doplatila na špatný nástup do třetí třetiny, kdy lacino inkasovala v čase 40:24 gól na 5:3. A také na nedisciplinovanost, neboť v dalším průběhu se místo snahy o návrat do zápasu bránila v sérii oslabení a domácí Stadion tak dostal střetnutí pod svoji kontrolu.

Zdroj: Petr Tomeš

Ve skupině B se v Chocni hrálo o první místo a byl to hokej, jaký by suverénně slušel horní osmičce. A jeho finiš byl doslova strhující. V posledních pěti minutách padly tři góly. Hosté nakročili k výhře gólem Luštince při vlastním oslabení (2:3), ale v téže přesilovce domácí zaváhání napravili a Polák poslal drama do prodloužení. V něm osvědčil svoje střelecké kvality zkušený Pavel Prachař a přiblížil Spartak prvenství v téhle nadstavbové skupině.

SKUPINA A, 12 kolo:

Stadion Nový Bydžov – HC Litomyšl 8:4 (3:2, 1:1, 4:1). Branky: 1. Procházka (Matějíček, Hlaváček), 14. Postolka (Černý, Eis), 14. Postolka (Muška, Eis), 27. Hlaváček, 41. V. Petr (Hlaváček, Matějíček), 51. V. Petr (Pilný, Procházka), 53. Černý (Žalčík, Bezděk), 57. Postolka (Bezděk, Muška) – 2. Jakubec (Bažant), 4. J. Voříšek (Vomočil, Stoklasa), 32. Škvor (Bláha, Stoklasa), 54. Ondráček (Stoklasa). Rozhodčí: J. Petr – Paštika, Plodek. Vyloučení: 5:8. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 243.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Kohouti Česká Třebová 5:4 (0:2, 3:1, 2:1). Branky: 29. Pohl, 33. Pohl (Veselý), 38. Pohl, 51. Bucek (Černý, Veselý), 53. Bucek (Černý) – 5. Augustin (Pavlovský), 12. Veverka (Filip, Plášek), 24. Ostřanský (Augustin, Sedlák), 51. Augustin (Pavlovský). Rozhodčí: Figer – Horák, Vodička. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. V oslabení: 1:1. Diváci: 105.

BK Nová Paka – HC Slovan Moravská Třebová 5:6 PP (0:2, 2:2, 3:1 – 0:1). Branky: 24. Hnik (Bondar, Dvořák), 28. Hric (Nevyhoštěný, Horyna), 46. Nevyhoštěný (Leder, Hric), 51. Suvorov (Bondar), 54. Nevyhoštěný (Hric, Leder) – 14. Scheuter (Skopal, Blaháček), 17. Palička (Dubovčí, Vaňous), 26. Vaňous (Palička, Cach), 40. Marek (Scheuter, Moučka), 42. Holub (Dubovčí, Scheuter), 62. Palička. Rozhodčí: Veinfurter – Šesták, Všetečka. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:3. V oslabení: 1:1. Diváci: 238.

HC Jaroměř – HC Chrudim 4:3 (1:1, 1:0, 2:2). Branky: 16. Kocián, 36. Kašpar (Kocián), 46. Souček (Bujňák, Kašpar), 50. Hájek (Tomášek) – 12. Novák (Plch, Dobiáš), 52. V. Pilař (Cvrček, Hrdlička), 53. Pejzl (Hebek, Felcman). Rozhodčí: Pecha – Rezek, Řezníček. Vyloučení 6:11. Využití 2:1. Diváci: 103.

Pořadí:

1. Litomyšl (19), 2. Nové Město nad Metují (18), 3. Nová Paka (18), 4. Moravská Třebová (17), 5. Nový Bydžov (17), 6. Chrudim (16), 7. Jaroměř (15), 8. Česká Třebová (14).

Další program:

Úterý 10. ledna, 18.30: Litomyšl – Chrudim. Středa 11. ledna, 18.00: Nové Město nad Metují – Nová Paka, 19.00: Jaroměř – Nový Bydžov, Moravská Třebová – Česká Třebová.

SKUPINA B, 10. kolo, dohrávky:

SK Třebechovice pod Orebem – HC Spartak Choceň 3:4 SN (0:1, 1:0, 2:2 – 0:0, 0:1). Branky: 22. Sajdl (Jušta, Dittrich), 47. V. Šeda (Beránek), 56. J. Drašnar (Kostka, T. Drašnar) – 8. L. Pilař (P. Prachař, Novák), 47. P. Prachař (M. Šeda, L. Pilař), 50. P.. Prachař (Martinec, L. Pilař), rozhodující nájezd P. Prachař. Rozhodčí: Pecha – Horák, Vodička. Vyloučení: 4:6, navíc Hanousek – M. Půlpán 5 min. + OK. Využití: 2:1. Diváci: 136.

HC Trutnov – TJ Orli Lanškroun 6:4 (2:1, 1:2, 3:1). Branky: 39. Junek (Chytráček, Smékal), 13. Šimoníček (Smékal, Vácha), 31. Smékal (Šimoníček), 45. Junek (Smékal, Vácha), 47. Luštinec (Vondráček, Šimoníček), 60. Vácha – 13. Drlík (Švub, Dvořák), 23. Drlík (Švub, Dvořák), 35. Švub (Pirkl, Dvořák), 55. Šembera (Macháček). Rozhodčí: T. Veselý – Bednář, Runštuk. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:1. Diváci: 183.

12. kolo:

HC Spartak Polička – HC Náchod 3:4 (1:3, 0:0, 2:1). Branky: 12. Elis, 42. Nečas (Zobač, Elis), 45. Čermák (Nečas, Zobač) – 1. Červíček (Vondřejc), 6. Škoda (Matouš), 12. Matouš, 52. Matouš (Škoda). Rozhodčí: J. Veselý – Pošvář, Javůrek. Vyloučení: 0:4. Využití: 1:0. Diváci: 129.

HC Spartak Choceň – HC Trutnov 4:3 PP (1:1, 0:0, 2:2 – 1:0). Branky: 14. Krejza (Polák, Novotný), 56. Lichtág (Pazdera), 58. Polák (Novotný, Kalous), 61. Knytl (L. Pilař, P. Prachař) – 19. Smékal (Vondráček, Vácha), 44. Švadlák (Šimoníček, Mach), 57. Luštinec (Chytráček, Vácha). Rozhodčí: Rulíček – Teplý, Topolský. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 333..

TJ Orli Lanškroun – HC Opočno 8:1 (1:1, 3:0, 4:0). Branky: 43. Tomeš (Gildain), 30. Vogel (Šembera), 31. Gildain (Tomeš, Švub), 37. Vogel (Macháček), 46. Vogel (Kačerovský, Šembera), 51. Kužílek (Pražák, Markl), 52. Dvořák (Švub), 55. Kačerovský (Nastoupil) – 8. Koudelka (Pánek, Burdych). Rozhodčí: Pilný – Mikula, Louda. Vyloučení: 2:6. Využití: 2:0. Diváci: 126.

HC Hlinsko – SK Třebechovice pod Orebem 10:5 (1:0, 6:2, 3:3). Branky: 15. Kubal (Karásek), 25. Kišš (Machač), 28. Hudec (T. Prachař), 34. Karásek (Kišš, Machač), 38. Kišš (Kubal, Hudec), 39. Bouška (Hron, Jílek), 39. Štěpánek (T. Prachař, Chvojka), 45. Jílek (TS), 47. Kišš (Karásek), 48. T. Prachař (Jílek, Hudec) – 30. Šeda (Kostka, J. Drašnar), 37. J. Drašnar (Šeda), 42. Veselý (Sajdl, T. Drašnar), 56. Mlateček (Hanousek), 58. Sajdl (TS). Rozhodčí: Škorpil – Matějka, Dalecký. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 109.

Pořadí:

1. Choceň (29), 2. Trutnov (28), 3. Hlinsko (23), 4. Lanškroun (22), 5. Třebechovice pod Orebem (20), 6. Náchod (10), 7. Polička (7), 8. Opočno (2).

Další program:

Středa 11. ledna, 18.00: Třebechovice pod Orebem – Trutnov, Opočno – Náchod, 18.30: Choceň – Hlinsko, Polička – Lanškroun.