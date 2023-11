/KRAJSKÝ HOKEJ/ Celky z Pardubicka předčily v jedenáctém pokračování krajské hokejové ligy rivaly z Královéhradecka. Ze šesti nedělních mezikrajských soubojů se pětkrát radovaly z vítězství celky z jižní části východočeského regionu a Chrudim, která jako jediná prohrála, sebrala Nové Pace alespoň bod. Na vedoucí pozici se posunuli hlinečtí Horses. V týdnu jsou na programu dvě dohrávky odložených střetnutí, další kompletní kolo přijde na řadu příští neděli.

HC Litomyšl vs. HC Jaroměř. | Foto: Petr Šilar

Tentokrát se nekonaly žádné dvouciferné kanonády, jak bývalo v minulých týdnech zvykem, přesto se toho na kluzištích napříč východními Čechami odehrálo mnoho zajímavého.

Bleskové údery Kohoutů. Česká Třebová se v kvalitním a vyrovnaném duelu přetahovala s Novým Městem a ještě na začátku 49. minuty svítilo na ukazateli smírné skóre 2:2. Potom se však nejprve těsně po skončení přesilovky prosadil Rozlílek, aby hned vzápětí zakončil rychlý výpad Pavlovský a Kohouti v rozmezí osmadvaceti sekund zlomili zápas na svoji stranu.

Stačila první třetina. V Litomyšli se všechno podstatné odehrálo v úvodní periodě. Domácí přivítali soupeře z Jaroměře hodně zhurta, rychle mu nasypali čtyři góly a i když se v dalším průběhu hosté také dostali více do hry, tak výsledek jenom upravili. Mužem zápasu byl Aleš Půlpán (2 + 3).

Velké vítězství pro Slovan. Moravské Třebové se náramně daří a dobré výsledky z domácího ledu nyní potvrdila také na kluzišti soupeře. A to ne ledajakého, půltucet zavěsila do sítě novobydžovského Stadionu, finalisty minulé sezony. Hlavně druhá část se Slovanistům povedla, tady získali rozhodující náskok, který si s přehledem udrželi.

Ztráta náskoku? Lídr znovu udeřil. Hlinečtí Horses hájili vedoucí umístění v Třebechovicích, vedli tam 1:0 a 3:1, ale v obou případech o výhodu přišli. Přesto si odvezli všechny tři body, když se v 52. minutě odrazil puk od zadního mantinelu na hokejku Hrona, který zblízka rozhodl. V závěru hosté ubránili soupeřovu přesilovku i jeho power play.

Drama v Chrudimi do nájezdů. Nová Paka držela do 55. minuty na chrudimském ledě těsné vedení, o které ji připravil vyrovnáním Langr a smírný stav platil i poté, co vypršela 60. minuta. Prodloužení nerozhodlo a druhý bod putoval k Bruslařům poté, co rozhodující samostatný nájezd pěkně zakončil Brokeš.

Konečně gólová radost v Chocni. Spartak zatím svým příznivcům v sezoně mnoho radosti nenabídl, duel proti Dvoru Králové nad Labem snad byl v tomto směru zábleskem lepších časů. Zejména v prostřední periodě měli diváci v hledišti čemu tleskat, domácí se v této pasáži trefili pětkrát a rozhodli tady o osudu zápasu.

Hned dvě utkání tohoto kola se nerozhodla v základní hrací době. Jednak ve zmíněné Chrudimi, kde se šlo do nájezdů, a potom rovněž v páteční předehrávce v Trutnově, kde domácí celek rozhodl o zisku bodu navíc v souboji proti Náchodu v prodloužení. A zapomenout nesmíme ani na bitvu tradičních rivalů mezi Poličkou a Lanškrounem. Rozdílová v tomto případě byla druhá dvacetiminutovka, během které hostující Orli odskočili na klíčový rozdíl.

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, 11. kolo:

HC Kohouti Česká Třebová – TJ Spartak Nové Město nad Metují 4:3 (1:2, 1:0, 2:1). Branky: 15. T. Prachař (Drtina, Pavlovský), 35. Rozlílek (Vašíček, Semorád), 49. Rozlílek (Martinec, Drtina), 50. Pavlovský (Ostřanský, T. Prachař) – 7. Matějček (Řezníček, Mert), 10. Černý (Borovec), 60. Matějček (Bucek, Mert). Rozhodčí: Pilný – Javůrek, Kolář. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 387.

HC Litomyšl – HC Jaroměř 5:2 (4:0, 1:2, 0:0). Branky: 1. A. Půlpán (Jakubec, Voříšek), 8. A. Půlpán, 10. Voříšek (A. Půlpán, Bláha), 18. Jakubec (A. Půlpán, Bažant), 29. Barkóci (Pilař, A. Půlpán) – 25. Souček, 30. Kocián (Teuber, Kotrč). Rozhodčí: Rulíček – Jiruška, Landsmann. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:0. Diváci: 256.

HC Chrudim – BK Nová Paka 3:4 SN (1:1, 1:2, 1:0 – 0:0, 0:1). Branky: 11. Brožek (Linhart, Felcman), 26. Kostka (Pavlík), 55. Langr (Macas, Hebek) – 19. Strnad (Horyna), 26. Strnad (Horyna, Mach), 27. Foerster (Brokeš), rozhodující nájezd Brokeš. Rozhodčí: Vrba – J. Kopecký, P. Kopecký. Vyloučení: 3:7. Bez využití. Diváci: 150.

HC Spartak Choceň – HC Dvůr Králové nad Labem 8:4 (2:3, 5:1, 1:0). Branky: 17. Knytl (M. Pilař), 19. Svatoš (Krejza), 22. Krejza, 28. Novák (Polák, Novotný), 31. Polák (P. Prachař, Novák), 36. Vítek, 37. Farkas (Vítek, Adámek), 48. Polák (P. Prachař) – 7. Mišinec (Veselý), 7. Soukup (Lelka), 18. Soukup (Lelka), 39. Dudadík (Háze, Mišinec). Rozhodčí: Čížek – Obr, Topolský. Vyloučení: 1:5. Využití: 3:0. Diváci: 263.

HC Spartak Polička – TJ Orli Lanškroun 3:5 (2:2, 0:2, 1:1). Branky: 8. Havlík (Střecha), 17. Vondra (Havlík), 44. Slezák (Havlík, Boštík) – 2. Kužílek (Markl, Dvořák), 17. Paclík (Pirkl, Drlík), 35. Krč (Pražák), 35. Dvořák (Pejcha, Markl), 44. Krč (Pražák) ). Rozhodčí: Vepřovský – Říha, Hájková. Vyloučení: 9:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 172.

Stadion Nový Bydžov – HC Slovan Moravská Třebová 2:6 (1:2, 0:3, 1:1). Branky: 10. Chára (Eis, Postolka), 42. Matějíček (Eis, Kloz) – 5. Fibrich (Palička, Dubovčí), 12. Palička (Faltus, Dubovčí), 23. Schejbal, 26. Palička (Fibrich, Cach), 30. Schejbal (Marek), 52. Cach. Rozhodčí: Pecha – Šesták, Volf. Vyloučení: 12:6, navíc Petr (NB) 5 min. + OK. Využití: 0:1. V oslabení: 0:2. Diváci: 170.

SK Třebechovice pod Orebem – HC Hlinsko 3:4 (1:2, 2:1, 0:1). Branky: 6. Sajdl (Samek, Zahradník), 31. Menyhárt (Kostka, Netušil), 38. Zahradník (Mlateček, Sajdl) – 3. T. Bříza (Havel, Chvojka), 15. Karásek (Machač, Kišš), 26. Lenoch (T. Bříza, Havel), 52. Hron (Beneš, T. Bříza). Rozhodčí: Veinfurter – Pluháček, Rezek. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Diváci: 96.

HC Trutnov – HC Náchod 4:3 PP (1:1, 1:0, 1:2 – 1:0). Branky: 14. Šlaicher (Šimoníček, Vácha), 32. Chaloupka (Chytráček), 50. Stojkovič (Luštinec), 64. Šimoníček (Vácha) – 17. Pánek (Kubeček, Polej), 42. Štěpán (Červíček), 56. Maršík (Matouš). Rozhodčí: Pecha – Boček, Hurei. Vyloučení: 5:1. Bez využití. Diváci: 250.

HC Opočno volný termín.

Aktuální tabulka Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického krajeZdroj: denik.cz

Další program:

Středa 8. listopadu, 18.00: Náchod – Jaroměř, 19.00: Chrudim – Moravská Třebová. Neděle 12. listopadu, 17.00: Lanškroun – Třebechovice pod Orebem, Moravská Třebová – Jaroměř, Litomyšl – Nové Město nad Metují, Nová Paka – Česká Třebová, Dvůr Králové nad Labem – Chrudim, Náchod – Choceň, Opočno – Trutnov, 17.30: Hlinsko – Nový Bydžov.